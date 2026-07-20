Adana'da PVC Ustasına Silahlı Saldırı: Kasklı 2 Şüpheli Kaçtı

Adana'da başında motosiklet kaskı bulunan şüphelilerin, iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda PVC ustası Ali Güloğlu (45) ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Başlarında kask bulunan 2 şüpheli, motosikletle PVC ustası Ali Güloğlu'nun iş yerinin önüne gitti. Şüphelilerden biri motosikletten inerek, iş yerinin içine girdi. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, taburede oturan Güloğlu'na peş peşe ateş etti.

Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri motosikletle kaçtı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki esnaf ve yakınlarının yardımına koştuğu Güloğlu, otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Ayrıca Güloğlu'nun iş yeri ve üst katında bulunan evinin daha önce de iki kez kurşunlandığı belirtildi. Ameliyata alınan Güloğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.