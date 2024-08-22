Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Moğolistan'da Dünya Kadınlar Forumu'na katıldı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Moğolistan'da Dünya Kadınlar Forumu'na katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Moğolistan\'da Dünya Kadınlar Forumu\'na katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ın himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Ulanbator'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'na katıldı.

22.08.2024 13:29
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ın himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin iş birliğinde Ulanbator'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'na katıldı. Göktaş yaptığı konuşmada, "Tüm dünyanın ortak sorunlarından birisi olan kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Khurelsukh ve Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battasetseg tarafından karşılanan Göktaş, daha sonra Forumun yapıldığı salona geçti. Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Dışişleri Bakanı Battasetseg ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed tarafından yapılan açılış konuşmaların ardından geçilen genel oturumda konuşan Göktaş, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinin dünyada köklü değişikliklere sahne olduğunu, çağı anlamak ve hızına ayak uydurmak için gelecek stratejilerinin buna göre şekillendirilmesinin önemine işaret etti.

İklim değişikliği ve dijitalleşmenin çağın dikkat çeken meseleleri arasında yer aldığına dikkati çeken Göktaş, "Politika yapıcılar olarak bizler, bu güncel meselelerin gecikmeksizin belirlenmesi ve sorunlara etkili çözümler bulunması noktasında büyük sorumluluk taşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin iki konuya da önem verdiğini ifade eden Göktaş, tüm küresel değişimlerde olduğu gibi bu durumun da kadınları etkilediğini belirtti. Kadını ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda daha etkin ve daha güçlü kılacak politikaları büyük kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"12. Kalkınma Planımızın kapsamında kadınların iş hayatına katılımı, istihdam olanaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Kadın girişimciliğinin bu yüzyılı belirleyen unsurlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada kadın girişimcilerin desteklenmesine özel önem atfediyoruz. Tüm dünyanın ortak sorunlarından birisi olan kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı Platformu gündeminde de yer aldığı gibi kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi yönünde önemli ilerlemeler kaydettik."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ

İklim değişikliği ve dijitalleşmenin olumsuz etkilerine vurgu yapan Göktaş, "İklim kriziyle mücadele sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal adalet ve eşitlik sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bizler de çağın getirdiği yeni gelişmeleri dikkate alarak, politika metinlerimizi güçlendiriyoruz" dedi. Göktaş, 2024 – 2028 yıllarını kapsayan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artmasını, hak, fırsat ve kaynaklardan tam yararlanmalarını hedeflediklerini bildiren Göktaş, söz konusu planın politika eksenine 'Çevre ve İklim Değişikliği'ni de eklediklerini söyledi.

Dijitalleşmeyi tüm politika eksenlerine entegre ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Yakın zamanda, İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması projemizi başlatacağız. Proje ile iklim değişikliğinin kadınların yaşamı üzerindeki etkilerini ortaya koyarak ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda kadınların iklim değişikliğiyle mücadeleye daha aktif katılımının sağlanabilmesine yönelik politika önerileri geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, dijital sektörlerdeki küresel iş gücünün

Yüzde 36'sını oluşturan kadınların, teknik rollerin yalnızca yüzde 28'inde istihdam edildiğine dikkati çeken Göktaş, "Kadınlara ve kız çocuklarına, yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu, iş gücü piyasası ihtiyaçlarına uygun yeni beceriler kazandırıyoruz. Bu noktadan hareketle kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgisini artırmaya ve onların görünürlüğünü sağlamaya yönelik çabalarımız sürüyor" dedi.

Bu hedef doğrultusunda 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi' ile kızların mühendislik alanlarında eğitim almalarını teşvik ettiklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Donanımlı kadın mühendislere ve iş dünyasında aktif rol almalarına şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Pek çok güçlüğe rağmen, kadınların tüm yönleriyle güçlenmesi toplumun da güçlenmesi demektir. Güçlü kadın güçlü toplumun temelidir. Ülke olarak, kadının güçlenmesi yönünde politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Forum kapsamında çekilen 'Aile Fotoğrafı'nda da yer aldı.

600'ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI

Moğolistan'da ilk defa düzenlenen foruma 15 ülkeden üst düzey temsilci, 20 yakın ülkeden sivil toplum kuruluşu yetkililerinin yanı sıra sanat, spor, ve iş dünyasından temsilcilerin bulunduğu 600'den fazla katılımcı yer alıyor. Yeşil Gelecek İçin temasıyla düzenlenen konferansla küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliği gibi insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde kadınların katılımı ve liderliğinin artırılması ve en iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor.

Forum kapsamında katılımcılar iklim değişikliği, ekonomik istikrarsızlık gibi birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü amacıyla çevre, gıda sistemi, ekonomi, eğitim, spor, sanat ve kültürle ilgili konulara odaklanan toplantılara katılarak görüş alışverişinde bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Moğolistan'da Dünya Kadınlar Forumu'na katıldı - Son Dakika

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