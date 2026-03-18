Ali Laricani son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni - Son Dakika
Ali Laricani son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni

Ali Laricani son yolculuğuna uğurlanıyor! İran\'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni
18.03.2026 14:39
Ali Laricani son yolculuğuna uğurlanıyor! İran\'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni
Orta Doğu'da çatışmaların 19'uncu gününde tansiyon yükselirken, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile Besic Güçleri Komutanı Gulamrıza Süleymani için Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yaşamını yitiren İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile Besic Güçleri Komutanı Gulamrıza Süleymani için başkent Tahran'da tören gerçekleştirildi.

Ali Laricani için cenaze töreni! Mahşeri kalabalık meydanda toplandı

ON BİNLER KATILDI

Cenaze töreni, Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda başlarken, halkın yoğun katılım gösterdiği görüldü. Kalabalık, hayatını kaybeden isimler için meydanı doldurdu.

Ali Laricani için cenaze töreni! Mahşeri kalabalık meydanda toplandı

İRAN'DAN "MİSİLLEME" MESAJI

İran, Laricani ve Süleymani'nin İsrail saldırılarında öldüğünü dün kamuoyuna duyurmuştu. Gelişmenin ardından İran Genelkurmay Başkanı Amir Hatemi, sert açıklamalarda bulunarak "kararlı" bir misilleme yapılacağını ifade etti.

Ali Laricani için cenaze töreni! Mahşeri kalabalık meydanda toplandı

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

Ali Laricani, 1958 yılında Irak'ın Necef şehrinde doğdu. İran'ın Amul kentinden, dini ve siyasi açıdan etkili bir aileye mensuptu. Babası, tanınmış bir din alimi olan Mirza Haşim Amuli idi. Ailesi, dönemin Şahı Rıza Pehlevi'nin baskısı nedeniyle 1931'de Necef'e taşındı ancak 1961'de İran'a geri döndü. Laricani, genç yaşta 1979'daki İslam Devrimi'nin ideologlarından filozof Ayetullah Murteza Mutahhari'nin kızı Feride Mutahhari ile evlendi.

Laricani, ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesinde matematik ve bilgisayar bilimi alanında lisans yaptı ardından Batı felsefesi üzerine doktorasını tamamladı ve özellikle Alman filozof Immanuel Kant üzerine çalıştı.

Ailesindeki diğer isimler de İran siyasetinde etkili oldu. Kardeşlerinden Sadık Laricani uzun yıllar yargı erkinin başında görev yaptı, Muhammed Cevad Laricani ise dış politika ve insan hakları alanlarında önemli görevler üstlendi. Bu yönüyle Laricani ailesi, İran'ın yönetim yapısında uzun yıllar etkili oldu.

1979'daki İran İslam Devrimi sonrasında Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde yer aldı. Daha sonra devlet kademelerinde yükseldi. Kültür Bakanı olarak görev yaptı ardından Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) başkanlığına getirildi.

Laricani, 2005 yılında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri oldu ve aynı zamanda İran'ın nükleer başmüzakerecisi olarak görev yaptı. 2007 yılında bu görevinden ayrıldı.

İran Meclisine 2008'de giren Laricani, 2020'ye kadar üç dönem boyunca Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Bu süreçte özellikle 2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri ve Almanya arasında imzalanan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Meclisteki onay sürecinde önemli rol oynadı.

Laricani, 2020'de Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldı ve dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından liderlik danışmanı olarak atandı. Bir süre bu görevde kalan Laricani'nin 2021 ve 2024 yıllarında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmadı.

Ali Laricani, Ağustos 2025'te Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak bir kez daha atandı. Bu atama ile birlikte İran'ın dış politika ve güvenlik stratejisinde yeniden kilit isimlerden biri haline gelen Laricani, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in güvendiği devlet adamlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Gündem, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ali Laricani son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni - Son Dakika

