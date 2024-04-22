Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı - Son Dakika
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Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 3 günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün karşıladığı Steinmeier, İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek Almanya'ya Türk işçilerin göçünü konu alan 'Gurbette Hasret' sergisini de ziyaret etti.

22.04.2024 13:57  Güncelleme: 14:29
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve beraberindeki heyet resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçakla saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'i İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. Steinmeier'in, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı ziyarette Gaziantep ve Ankara'ya da gitmesi bekleniyor.

ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN PAYLAŞIM

Almanya Büyükelçiliği hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'ye 3 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyaretiyle iki ülke arasındaki yakın bağlılığı ifade etmek istiyor" ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU'YLA SERGİYİ ZİYARET ETTİ

Steinmeier ilk olarak İstanbul'da Serkeci Garı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Steinmeier, Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan "Gurbette Hasret" sergisini İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti.

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STEİNMEİER'İN TÜRKİYE PROGRAMI

Steinmeier'in binlerce Türkiyeli 'misafir işçinin' (Gastarbeiter) trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesi, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ayrıca iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Gezisinin ikinci gününde Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek Steinmeier'in burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılması öngörülüyor. Steinmeier'in 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier ayrıca Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Atatürk'ün Mozolesi'ne çelenk bırakacak. Steinmeier'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da bir araya gelmesi öngörülüyor.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı, İmamoğlu'yla görüştü
Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı, İmamoğlu'yla görüştü
Türkiye\'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı\'nı İstanbul Valisi karşıladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Emir Kozcu: Almanya cumhurbaskani gelmis devlet adına İstanbul valisi mi karşılıyor? Bu nasıl bir iş Allah aşkına. 54 95 Yanıtla Mehmet Kurt: Almanlar Turkiye cumhurbaskaninin daha onceden planlanmis bir yurtdisi programi oldugunu bile bile geliyorlarsa onlarin problemini, Turkiyenin degil. Ayrica neden ozellikle Irakla onemli problemlerin konusulacagi bir gunde geliyorlar ozellikle? 68 12 Emir Kozcu: Beğenmeyenler sizin cumhurbaşkanınizi gittiği yerde bir vali karşıladığını düşünün. Düşünecek beyin varsa tabii ki:)) 19 56 serkan Abasar: yıllarca teröre destek verdiler bu ülkeye etmedikleri kötülü kalmadı artık böyle işine geliyorsa artık biz konuşucaz onlar dinleyecek avrupa medeniyeti bitti zaten hiçbir zaman olmamıştı 58 12 Mustafa yavuzdeger: O günler geçti be kardeş. O zamanlar ecevit demirel vs zamanıydı. 47 6 Emir Kozcu: Cumhurbaşkanı başka yerde olabilir mehmet kurt. Validen başka devlet yetkilisi yok mu koskoca Türkiye Cumhutiyetinde. 7 22
  • Hursit Yavas: Aferum Eko :))) 18 36 Yanıtla
  • Emk: Niye arkadaşlar 4 sene sonraki başkanımız ilgileniyor ne var bunda 7 31 Yanıtla
  • soner yavuz: ekrem imamoğluna yavaş yavaş hazırlan dendi antremana devam devam ekrem başkan,tabi almanya cumhurbaşkanının ilk durağı ziyaret edeceği kişide sanırım ekrem iammoğlu ve mansur yavaş buda ileride gösteriyorki mansur yavaş cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor sanırım onun içinde devlet ve bakan düzeyinde karşılayan yok gerçi AKP için farketmiyor onlar için diplomasinin önemi yok 6 24 Yanıtla
  • Salim Akgün: Benim düşüncem, vali değil de bir kaymakam karşılasa daha güzel olurdu. nereden nereye. 9 7 Yanıtla
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