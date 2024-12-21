Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor - Son Dakika
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Dünya

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor

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Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına Suudi Arabistan vatandaşı Taleb A. tarafından otomobille düzenlenen saldırıda bilanço artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, 200'den fazla yaralı olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanlığı yaralılar arasında 2 Türk'ün olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

21.12.2024 14:25
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Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin otomobilini kalabalığın üstüne sürmesi sonucu meydana gelen olayda bilanço artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, 200'den fazla yaralı olduğu bildirildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olayı gerçekleştiren saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, kim olduğu da merak ediliyordu. Alman basınında yer alan bilgilere göre saldırganın 2006'dan bu yana Almanya Bernburg'da yaşayan ve klinikte psikoterapi alanında çalışan bir doktor olduğu açıklandı. Suudi Arabistan'dan ülkeye geldiği belirtilen zanlının 50 yaşındaki Taleb A. olduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA İSLAM KARŞITI PAYLAŞIM YAPMIŞ

Alman basınının saldırganla ilgili paylaştığı bilgilerde failin sosyal medya hesaplarında "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor

SÖZDE BÜYÜK İSRAİL HARİTASINI DA PAYLAŞMIŞ

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine ve Avrupa'daki İslam karşıtı diğer aşırı sağ oluşumlara destek veren sosyal medya paylaşımlarında da bulunan şüphelinin, kısmen Türkiye topraklarını da kapsayan sözde büyük İsrail haritasını paylaşması da dikkati çekti.

Alman basınının, saldırının ardından X hesabı askıya alınmadan önce kayıt altına aldığı şüphelinin kapak fotoğrafında bir tüfek göründüğü ve profil bilgilerinde Almanya'yı ülke içinde ve dışında "Suudi sığınmacıları avlamakla" ve "Avrupa'yı İslamlaştırmak istemekle" suçladığı ve " Sokrates'in öldürülmesinden Alman ulusunu sorumlu tuttuğu" görülüyor.

SALDIRIDA İKİ TÜRK YARALANDI

Dışişleri Bakanlığı, gündemi sarsan saldırıda iki Türk vatandaşının yaralandığını duyurdu. Açıklamada, hastanede tedavi gören vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor

TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı bir diğer açıklamada da Noel pazarına yapılan saldırıyı kınadı. Saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN ALMANYA'YA DESTEK

Suudi Arabistan da Magdeburg'daki Noel pazarına yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı ve Almanya ile "dayanışma" içinde olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Riyad hükümetinin "Alman halkı ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğu" ifade edildi ve şiddeti reddettiklerinin altı çizildi.

Almanya\'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor

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Son Dakika Dünya Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor - Son Dakika

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