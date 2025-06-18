Almanya'dan İran'a: Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir - Son Dakika
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Almanya'dan İran'a: Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir

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Almanya\'dan İran\'a: Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir
18.06.2025 16:51
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Almanya\'dan İran\'a: Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir
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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile düzenlediği basın toplantısında İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını inandırıcı bir şekilde göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Berlin'de Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. Wadephul ve Safadi görüşmeleri sonrası kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MÜZAKERE MASASINA OTURMAK İÇİN HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİLDİR"

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu'da yükselen tansiyonu ele aldıklarını belirtti. Alman Bakan Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla pazartesi günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "İran Dışişleri Bakanıyla gerçekleştirilen telefon görüşmesinde net bir öneride bulunduk. Biz 3 Avrupa ülkesi olarak bir çözüm için müzakere etmeye hazırız. Ancak İran şimdi acilen harekete geçmelidir. İran güven arttırıcı ve doğrulayıcı tedbirler almalı, nükleer silah peşinde olmadığını inandırıcı bir şekilde göstermelidir. Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan İran'a: Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul

"GAZZE'DE YARDIM ALMAYA GİDENLERİN ÖLDÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamalarında Gazze'deki son duruma da değinen Wadephul, İsrail-İran çatışması nedeniyle Gazze'deki son derece feci durumun gözden kaçırılmaması gerektiğine işaret etti. Wadephul, "Bu benim için önemli. İnsanlar kendileri ve aileleri için yardım almaya çalışırken neredeyse her gün ateş açılarak öldürülüyor. Bu durum kabul edilemez. Bunu düzeltmenin tek yolu insanlara daha fazla insani yardım ulaştırmaktır. Uluslararası yardım kuruluşları olmadan Gazze'deki acılar sona ermeyecek. İnsani yardım çalışanlarının görevlerini yapabilmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Wadephul, "Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün gelecekteki bir Filistin devletinin temeli olduğu oldukça açıktır. Müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm hedefine bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

"SURİYE'DE TÜM DİNİ VE ETNİK GRUPLAR BİRLEŞİRSE İSTİKRAR OLUR"

Suriye'deki yeni döneme ilişkin de konuşan Wadephul, "Biz ancak Suriye'deki tüm dini ve etnik gruplar birleşebildiğinde ülkenin istikrara kavuşabileceğine inanıyoruz. Suriye için bu fırsatın önünü açmak istiyoruz. Bu nedenle yaptırımların hafifletilmesi için Avrupa düzeyinde girişimde bulunduk" açıklamasını yaptı.

"İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞINI REDDEDİYORUZ"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise İsrail ile İran arasındaki çatışmayı durdurmak istediklerini belirterek, "Savaş kimseye barış ve istikrar getirmeyecek, aksine tüm dünya için korkunç sonuçları olacak daha fazla çatışma getirecektir" diye konuştu.

Almanya'dan İran'a: Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi

"İsrail'in saldırganlığını reddediyoruz, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledik" diyen Safadi, "Elbette İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını istemiyoruz. Ürdün olarak bu konuda çok net bir duruşumuz var. Nükleer silahların ve kitle imha silahlarının olmadığı bir Orta Doğu istiyoruz ve bu nedenle müzakereleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Almanya, Ürdün, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan İran'a: Müzakere masasına oturmak için hiçbir zaman geç değildir - Son Dakika

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