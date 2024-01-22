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Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek - Son Dakika
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Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek

Türkiye, astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu heyecanla adım adım takip ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek olan Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirmesi bekleniyor.

22.01.2024 - 10:39,  Güncelleme: 10:53
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Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek. İlk görüşmenin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılması bekleniyor.

TÜBİTAK UZAY MERKEZİ'YLE İLETİŞİM KURACAK

İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor. Gezeravcı, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara'daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.

Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek

TÜRK ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞECEK

Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek. Samsun, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak.

Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek

AĞRI DAĞI'NI FOTOĞRAFLAYACAK

Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.

Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
YORUMLAR (11)
  • cemal köse: Anlaşıldı bugun şov var. Yanıtla 11 36
  • Serkan Basar: hindistan kendi uzay mekiğini yaptı 75 milyon dolara biz elin eyyyyy amerikasına turistik bir uzay seyahati için 50 milyon dolar verdik evet türkiye bir ilke şahitlik ediyor :) Yanıtla 7 37
  • Hamdi Çankaya: Uzaya daha önce yüzlerce kişi gitmiş gelmiş. Ama yine de ülkemizin başarısını tebrik etmek lazım. Yanıtla 14 21
  • Necati Kaya: Turistik gezi. Herkes parasını ödüyor,bizimkini devlet oduyor. Amac bunu bizdeki cahillere uaya insan yolladık diye yutturmak. Damat berat " aya gidiş geliş otoban yaptik desek inanir bir secmen kitlemiz var" dememişmiydi. Bunlara ne kitlersen kitle. 18 17
  • osman şahin: Ne marşa nede aya gitmiş 55 milyon dolar verip dört kişi ile bir tur Afganistan bizden 35 yıl önce uzaya insan gönerdi Abdul Ahad Mohmand, 27 Ağustos-7 Eylül 1988'de uzaya giden ilk Afgan Yanıtla 3 22
  • Zafer Oğuz: İyi günler gelsin artık sanayi olarak güçlü olalım yanında ekonomi olarakta olalım halkımız gerçekten zor durumda zengin tam zengin oldu fakirde tam fakir ortası kalmadı Yanıtla 1 23
  • Celal Esen: Görüşme konusu; Sor bakalım zuzaylılarda bizi kıskanıyor mu Yanıtla 2 19
  • OĞUZ İÇEN : ABİ GELİRKEN KAÇAK ÇAY GETİR ORDAN,BİZİM ÇAY PAHALI Yanıtla 3 17
  • mustafa ekici: 55 milyon dolar boşa gitti. Yanıtla 0 9
  • cemal köse: Hangi başarı ? 3 5
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