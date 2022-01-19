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Araştırmalar ortaya koydu! İşte ölmek için en iyi ülkeler - Son Dakika

Araştırmalar ortaya koydu! İşte ölmek için en iyi ülkeler

19.01.2022 12:40
Araştırmalar ortaya koydu! İşte ölmek için en iyi ülkeler

ABD'li uzmanların öncülüğünde yapılan geniş kapsamlı bir anket çalışmasında dünya genelinde ölmek için en iyi ülkeler belirlendi.

81 ülkenin incelendiği araştırmada hangi ülkelerin sağlık sisteminin hastaların yaşamlarının son günlerinde fiziksel ve zihinsel refahını ne ölçüde sağlayabildiğine odaklanıldı. Yalnızca 6 ülke geçer not alırken, 21 ülke "sınıfta kaldı". Journal of Pain and Symptom Management adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın başyazarı Eric Finkelstein şöyle konuştu: ''Toplum, yurttaşların ne kadar iyi koşullarda öldüğü konusunda da yargılanmalıdır.''

"Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde birçok insan çok kötü bir şekilde ölüyor" diyen Finkelstein, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Seçtikleri yerde değil, insan onuruna aykırı ve merhametsiz bir ortamda, hastalıklarına dair sınırlı bir bilgiyle, birikimlerinin çoğunu harcadıktan sonra ve çoğu zaman tedavi sürecinden pişmanlık duyarak ölüyorlar. Bunlar çok yaygın şeyler.''

81 ÜLKEDE 1200'DEN FAZLA BAKICIYLA ANKET YAPILDI

Finkelstein ve meslektaşları, 81 ülkede çalışan 1200'den fazla bakıcıyla anket yaptı. Bunun yanı sıra 181 palyatif bakım uzmanından ülkelerinin sağlık sistemlerini değerlendirmeleri istendi.

Araştırmalar ortaya koydu! İşte ölmek için en iyi ülkeler

ABD KAYNAKLARI YAŞAMI UZATMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

Finkelstein, 43. sırada yer alan ABD'yi örnek vererek, bazı gelişmiş ülkelerde kaynakların dağıtımına dikkat çekti. Uzmana göre ABD'de kaynaklar, bir hastanın son günlerinde rahatlık ve yaşam kalitesini sağlamaya yönelik önlemlerden ziyade, genellikle yaşamı uzatmak için son çabalara yatırılıyor.

''İnsanların daha uzun yaşamasını sağlamak için çok para harcıyoruz, ancak daha iyi ölmesine yardımcı olmak için yeterince para harcamıyoruz.''

Bulguları yorumlayan palyatif bakım uzmanı Richard Smith de, "Belki de bu önemli araştırmadan çıkan ana sonuç, dünyadaki çoğu insanın kötü bir şekilde öldüğüdür" ifadelerini kullandı: ''Pek çoğu hiç tedavi görmeden ve çoğu da acıyı artıran ve çoğu zaman işe yaramayan tedavilerle ölüyor.''

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Araştırma, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

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