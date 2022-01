Araştırmalar ortaya koydu! İşte ölmek için en iyi ülkeler

81 ülkenin incelendiği araştırmada hangi ülkelerin sağlık sisteminin hastaların yaşamlarının son günlerinde fiziksel ve zihinsel refahını ne ölçüde sağlayabildiğine odaklanıldı. Yalnızca 6 ülke geçer not alırken, 21 ülke "sınıfta kaldı". Journal of Pain and Symptom Management adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın başyazarı Eric Finkelstein şöyle konuştu: ''Toplum, yurttaşların ne kadar iyi koşullarda öldüğü konusunda da yargılanmalıdır.''

"Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde birçok insan çok kötü bir şekilde ölüyor" diyen Finkelstein, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Seçtikleri yerde değil, insan onuruna aykırı ve merhametsiz bir ortamda, hastalıklarına dair sınırlı bir bilgiyle, birikimlerinin çoğunu harcadıktan sonra ve çoğu zaman tedavi sürecinden pişmanlık duyarak ölüyorlar. Bunlar çok yaygın şeyler.''

81 ÜLKEDE 1200'DEN FAZLA BAKICIYLA ANKET YAPILDI

Finkelstein ve meslektaşları, 81 ülkede çalışan 1200'den fazla bakıcıyla anket yaptı. Bunun yanı sıra 181 palyatif bakım uzmanından ülkelerinin sağlık sistemlerini değerlendirmeleri istendi.

Çalışmada en yüksek puanı Birleşik Krallık alırken, onu İrlanda, Tayvan, Avustralya, Güney Kore ve Kosta Rika izledi.

Türkiye'nin dahil edilmediği listede Paraguay sonuncu oldu. Geçer not alamayan diğer ülkeler arasında Lübnan, Brezilya, Senegal, Haiti, Portekiz, Arjantin, Ukrayna, Çekya ve Irak gibi ülkeler yer aldı.

Norveç, İsveç, İsviçre, Finlandiya ve Fransa gibi gelişmişlik seviyesi yüksek ülkeler ise B notu alarak 7. ila 28. olan ülkelerin bulunduğu "ikinci seviye"de yer bulabildi.

ABD ise 81 ülke arasında 43. sırada yer alarak C notu aldı. ABD'ye Kolombiya, Myanmar, Meksika, İsrail ve Nijerya gibi ülkeler eşlik etti.

D notu verilen ülkeler arasında ise Venezuela, Çin, Moldova, Kenya, Rusya, Hindistan ve Yunanistan gibi ülkeler göze çarptı.

ABD KAYNAKLARI YAŞAMI UZATMAK İÇİN UĞRAŞIYOR

Finkelstein, 43. sırada yer alan ABD'yi örnek vererek, bazı gelişmiş ülkelerde kaynakların dağıtımına dikkat çekti. Uzmana göre ABD'de kaynaklar, bir hastanın son günlerinde rahatlık ve yaşam kalitesini sağlamaya yönelik önlemlerden ziyade, genellikle yaşamı uzatmak için son çabalara yatırılıyor.

''İnsanların daha uzun yaşamasını sağlamak için çok para harcıyoruz, ancak daha iyi ölmesine yardımcı olmak için yeterince para harcamıyoruz.''



Bulguları yorumlayan palyatif bakım uzmanı Richard Smith de, "Belki de bu önemli araştırmadan çıkan ana sonuç, dünyadaki çoğu insanın kötü bir şekilde öldüğüdür" ifadelerini kullandı: ''Pek çoğu hiç tedavi görmeden ve çoğu da acıyı artıran ve çoğu zaman işe yaramayan tedavilerle ölüyor.''