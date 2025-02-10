Asil Nadir Hayatını Kaybetti

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Kuzey Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir 83 yaşında hayatını kaybetti. Nadir'in ölüm haberini eşi Nur Nadir sosyal medyadan duyurdu.

Nadir bir süredir Lefkoşa'da hastanede tedavi görüyordu.

Nur Nadir eşinin ölümü halinde yayımlanmak üzere hazırlandığı anlaşılan mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Asil Nadir imzalı mesajda, "Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrünü ve emeklerini feda ettim" ifadesi yer alıyor.

Mesajında Nadir, Kuzey Kıbrıs halkına da çağrı yaptı:

"Bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her seye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmegimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar. Ölüm bir hak'tır. En azından bu tiyatroya ara versinler."

Nadir'in bir kız bir erkek iki çocuğu vardı.

Asil Nadir kimdir?

1980'da İngiltere'deki iş hayatına bez ticaretiyle başlayan Nadir, Polly Peck adlı küçük bir tekstil şirketine yaptığı yatırımla zirve yolculuğuna başladı.

On yıl sonra şirketin değeri 2 milyar sterline çıktı.

Asil Nadir iş insanı olarak İngiltere'de güçlü olduğu dönemde önemli isimlerle beraber görülüyor ve Muhafazakâr Parti'ye para yardımı yapıyordu.

Nadir, elektronik şirketi Sansui'yi alarak, bir Japon şirketini satın alan ilk yabancı iş insanı oldu.

İngiltere'nin ünlü ev aletleri şirketi Russell Hobbs'u da o dönem bünyesine kattı.

Nadir, ofisinin de bulunduğu Londra'nın merkezindeki semte gönderme yapan "Berkeley Meydanı'nın Sultanı" lakabıyla anılır olmuştu.

Nadir zirvede olduğu dönemde Türkiye'de medya sektörüne de girmişti. Günaydın Gazetesi'ni satın aldı, bugün Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Vestel'i kurdu.

1990 Ağustos ayında bir anda her şey değişti.

İngiltere'de borsa dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Nadir'in bürosu polis tarafından basıldı.

Zimmete para geçirme suçlamasını da içeren soruşturma sürecinde Polly Peck'in hisse senetleri dibe vurdu. Şirket kayyuma devredildi ve Aralık 1990'da Asil Nadir gözaltına alındı.

17 binden fazla kişinin işsiz kaldığı bu süreç ülkenin o tarihe kadarki en büyük şirket çöküşü olarak tarihe geçti.

1993'te duruşma günü yaklaşırken Nadir, özel uçakla Kuzey Kıbrıs'a kaçtı. İngiltere ile Kuzey Kıbrıs arasında suçlu iadesi anlaşması bulunmuyordu.

Nadir zirvede olduğu dönemde Türkiye'de medya sektörüne de girmişti. Günaydın Gazetesi'ni satın aldı, bugün Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Vestel'i kurdu.

1990 Ağustos ayında bir anda her şey değişti.

İngiltere'de borsa dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Nadir'in bürosu polis tarafından basıldı.

Zimmete para geçirme suçlamasını da içeren soruşturma sürecinde Polly Peck'in hisse senetleri dibe vurdu. Şirket kayyuma devredildi ve Aralık 1990'da Asil Nadir gözaltına alındı.

17 binden fazla kişinin işsiz kaldığı bu süreç ülkenin o tarihe kadarki en büyük şirket çöküşü olarak tarihe geçti.

1993'te duruşma günü yaklaşırken Nadir, özel uçakla Kuzey Kıbrıs'a kaçtı. İngiltere ile Kuzey Kıbrıs arasında suçlu iadesi anlaşması bulunmuyordu.

'1990'da masumdum, bugün de masumum'

2010 yılına gelindiğindeyse 71 yaşındaki Asil Nadir, "adını temize çıkarmak istediğini" söyleyerek İngiltere'ye geri döndü.

Asil Nadir, İngiltere'ye geri dönüşü sırasında BBC'ye yaptığı açıklamada "1990'da masumdum, bugün de masumum" dedi.

30 yılı aşkın süredir İngiltere vatandaşı olduğunu, adil bir yargılanmayı hakettiğini, ve masumiyetinin kendisine güç sağladığını söylüyordu.

Savunmasında Londra'dan İsviçre ve Kuzey Kıbrıs'a nakit transferlerini kabul eden Nadir, bu paranın Polly Peck'in Unipac koluna yapılan ödemelerle dengelendiğini iddia ediyordu.

Bugün Kuzey Kıbrıs kesimi cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar da, Nadir ile birlikte Poly Peck şirketinde çalıştı.

Tatar'ın ismi de İngiltere'deki davada, para transferlerinde Nadir'e yardımcı kişi olarak geçti. BBC'ye o dönemde konuşan Tatar bu iddiaları reddediyordu.

2010'da başlayan dava süreci sonunda Nadir Polly Peck'i 45 milyon dolar dolandırmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nadir'in cezasının geri kalanını Türkiye'de çekme talebi İngiltere Adalet Bakanlığı'nca kabul edildi. 2016 yılında Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.