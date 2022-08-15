AB ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı - Son Dakika
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AB ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı

15.08.2022 18:09

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni hedef alması nedeniyle Avrupa Birliği ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 42 ülke ortak deklarasyon yayınladı. Rus askeri ve silahlarının nükleer tesiste konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğu belirtilirken deklarasyonda, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini derhal çekmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısı yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, Zaporijya Nükleer Santrali'nin son günlerde hedef alınması dünya kamuoyunda geniş yer buldu.

AB VE 42 ÜLKE'DEN ORTAK DEKLARASYON

AB ve 42 ülke, AGİT çerçevesinde Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden askerlerini derhal çekmesi ve uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunduğu ortak bir deklarasyon yayınladı.

"RUSLARIN NÜKLEER TESİSTE KONUŞLANDIRILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, "Rusya'nın Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni kontrol etmesi bu ülkeler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Rus askeri personelinin ve silahlarının nükleer tesiste konuşlandırılması kabul edilemez. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyelerinin uymayı taahhüt ettiği emniyet, güvenlik ve koruma ilkeleri göz ardı ediliyor. Zaporijya Nükleer Santrali'nde Rus askeri kuvvetlerinin varlığı, operatörün ve Ukraynalı yetkililerin görevlerini yerine getirmesini engellemektedir" denildi.

AB ve 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı

"UKRAYNA'NIN YARDIMCI ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya güvenlik desteğinin süreceği belirtilen açıklamada, " Rusya Federasyonu'nu askeri güçlerini ve diğer tüm yetkisiz personelini Zaporijya Nükleer Santrali'nden, yakın çevresinden ve tüm Ukrayna'dan derhal geri çekmeye çağırıyoruz. UAEA ve genel direktör, Ukrayna'nın kendi toprakları ve altyapısı üzerinde tam egemenliğine saygı gösterirken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden saldırgan savaşı sırasında nükleer güvenlik ve koruma önlemlerinin uygulanması alanlarında Ukrayna'ya yardımcı olma çalışmalarını tam olarak destekliyoruz" denildi.

"RUSYA'NIN ORADA VARLIĞI NÜKLEER OLAY RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Deklarasyonun sonunda, "Rusya'nın işgali ve Ukrayna'nın nükleer tesislerinde devam eden varlığının nükleer olay ve kaza riskini önemli ölçüde artırdığı yadsınamaz. Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı eylemlerini haklı çıkarmak için dezenformasyon kullanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İMZA ATAN ÜLKELER

Ortak açıklamaya imza atan ülkeler arasında AB ve üye ülkelerin yanı sıra Avustralya, ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Kanada, Gürcistan, İzlanda, Liechtenstein, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Güney Kore, Moldova ve Türkiye yer aldı.

YORUMLAR
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Almanya ile İskandinav ülkeleri, Ruslara vize yasağı getirilmesinde anlaşamadı Almanya ile İskandinav ülkeleri, Ruslara vize yasağı getirilmesinde anlaşamadı Rusya ve BM Zaporijya Nükleer Santrali'ni görüştü Rusya ve BM Zaporijya Nükleer Santrali'ni görüştü
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Zaporijya, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 42 ülkeden Rusya'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilme çağrısı - Son Dakika
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