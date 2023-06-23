Azerbaycan Cumhurbaşkanı İHA ve füze alımı için sözleşme imzaladıklarını açıkladı - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İHA ve füze alımı için sözleşme imzaladıklarını açıkladı

23.06.2023 22:50

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni insansız hava araçları (İHA) ile uzun menzilli, büyük yıkıcı güce ve yüksek isabet oranına sahip füze alımı için birçok sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Aliyev, yeni kurulan komando tugayını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni insansız hava araçları (İHA) ile uzun menzilli, büyük yıkıcı güce ve yüksek isabet oranına sahip füze alımı için birçok sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Aliyev, yeni kurulan komando tugayını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Komandolar önünde konuşma yapan Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sonrasında birkaç komando tugayı oluşturduklarını, bu sayının artacağını belirtti.

"ORDUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Aliyev, ordunun güçlendirilmesi için ilave adımlar attıklarını söyleyerek, "Buna çok ihtiyaç var. Çünkü dünyadaki jeopolitik durum gerginleşiyor, bölgemizde yeni tehditler oluşuyor, Ermenistan'da intikamcı güçler seslerini yükseltiyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak ordumuzun daha da güçlendirilmesi bir numaralı görevimiz olmaya devam ediyor." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni İHA ve füze alımları için sözleşme imzaladıklarını açıkladı

Ordunun güçlenmesi için bir dizi adımlar attıklarını aktaran Aliyev, "2. Karabağ Savaşı sonrasında silah alım sürecimiz devam ediyor. Yeni insansız hava araçları ile uzun menzilli, büyük yıkıcı güce ve yüksek isabet oranına sahip füze alımı için birçok sözleşme imzalandı." diye konuştu.

"BÜTÇEYİ ARTIRDIK"

Aliyev, yürüttükleri başarılı ekonomi politikasının yeni silah ve teçhizat alımı ile yeni birliklerin oluşturulması hususunda kendilerine olanak sağladığına işaret ederek, "Bütçeyi artırdık ve bu rakam iki öncelikli konuya aktarılacaktır. Bunlardan birincisi, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden kurulması; ikincisi askeri potansiyelimizin güçlendirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni İHA ve füze alımları için sözleşme imzaladıklarını açıkladı

"BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMALIDIR"

Ermenistan'la yürütülen barış müzakerelerine de değinen Aliyev, "Müzakerelerin sonuçlanması hem bizim için hem de daha çok Ermenistan için gereklidir. Barış anlaşması, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde imzalanmalıdır. Anlaşmada savaş sonrası oluşan realite de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu da doğaldır. Çünkü biz kan dökerek, şehitler vererek zafer kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

"BARIŞ ŞARTLARIMIZDAN BİRİ ZENGEZUR KORİDORU'NUN AÇILMASI"

Aliyev, Ermenistan yöneticilerinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdıkları yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "Bu olumlu bir adımdır fakat bu sözler kağıda dökülmeli, Ermenistan buna imza atmalıdır. Sadece bu durumda Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış tesis edilebilir. Aksi halde barış olmaz. Şartlarımızdan biri de Zengezur Koridoru'nun açılmasıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, konuşmasının ardından tugay komutanına, komutanlığın sancağını teslim etti.

Kaynak: AA
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İlham Aliyev, Ermenistan, Komando, Dünya, Son Dakika

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