Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerin siper kazma faaliyetleri artıyor - Son Dakika

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerin siper kazma faaliyetleri artıyor

Azerbaycan\'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerin siper kazma faaliyetleri artıyor
Son Güncelleme: 09.09.2023 21:46

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı. Azerbaycan ordusu ise bu girişimlere müdahale etti.

Karabağ'daki Rusya güdümündeki ayrılıkçı güçlerin seçim yaprak kendi "cumhurbaşkanlarını" seçtiklerini duyurmasının ardından bölgede tansiyon yükseliyor. Son günlerde Azerbaycan'ın ordusuna ait askeri kamyon, zırhlı araç ve personel taşıyan diğer taşıtların oluşturduğu uzun konvoylar görüntülenmesinin ardındanErmenistan Başbakanı Paşinyan "Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulunduğu öğrenildi.

AZERBAYCAN ORDUSUNUN MEVZİLERİNE YAKINLAŞMA ÇABALARI

AA muhabirinin, Azerbaycan Savunma Bakanlığının son haftada yayımladığı açıklamalardan derlediği bilgilere göre, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu.

YENİ SİPERLER KAZIYORLAR

Hafta içerisinde yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Fuzuli, Ağdam, Kelbecer, Laçın ve Hocalı bölgelerindeki mevzileri önünde yeni siper kazısı ve istihkam girişimlerini artırdı. Ermeni güçlerin tüm girişimleri, Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

NE OLMUŞTU?

Kaynak: AA

Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerin siper kazma faaliyetleri artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerin siper kazma faaliyetleri artıyor - Son Dakika
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