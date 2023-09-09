Azerbaycan\'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerin siper kazma faaliyetleri artıyor

Karabağ'daki Rusya güdümündeki ayrılıkçı güçlerin seçim yaprak kendi "cumhurbaşkanlarını" seçtiklerini duyurmasının ardından bölgede tansiyon yükseliyor. Son günlerde Azerbaycan'ın ordusuna ait askeri kamyon, zırhlı araç ve personel taşıyan diğer taşıtların oluşturduğu uzun konvoylar görüntülenmesinin ardındanErmenistan Başbakanı Paşinyan "Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulunduğu öğrenildi.

AZERBAYCAN ORDUSUNUN MEVZİLERİNE YAKINLAŞMA ÇABALARI

AA muhabirinin, Azerbaycan Savunma Bakanlığının son haftada yayımladığı açıklamalardan derlediği bilgilere göre, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu.

YENİ SİPERLER KAZIYORLAR

Hafta içerisinde yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Fuzuli, Ağdam, Kelbecer, Laçın ve Hocalı bölgelerindeki mevzileri önünde yeni siper kazısı ve istihkam girişimlerini artırdı. Ermeni güçlerin tüm girişimleri, Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

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