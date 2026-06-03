Bakan Işıkhan: Yapay zeka insanı dışlayan değil destekleyen olmalı - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Yapay zeka insanı dışlayan değil destekleyen olmalı

Bakan Işıkhan: Yapay zeka insanı dışlayan değil destekleyen olmalı
03.06.2026 15:15
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'deki ILO konferansında yapay zekanın emeği güçlendirmesi gerektiğini vurguladı ve Gazze'deki saldırıları kınayarak iki devletli çözümü destekledi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılarak, Genel Kurul'a hitap etti.

Birleşmiş Milletler Binası'nda düzenlenen konferansta konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'ya, 'Bir Karar Anı: İnsana Yakışır İş için Yapay Zekadan Yararlanmak' adlı raporu için teşekkür eden Işıkhan, "Türkiye olarak yapay zekayı emeğin yerine geçen değil, emeğin niteliğini güçlendiren, insanı dışlayan değil, insana yakışır işi destekleyen bir dönüşüm alanı olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle, çalışma hayatının dönüşümünü bir kayıp ya da olumsuz boyuttan ziyade hak, fırsat, beceri ve adil paylaşımı perspektifiyle ele almamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ADİL GEÇİŞ BİR SOSYAL ADALET MESELESİ'

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin dijital dönüşümü çalışma hayatının tüm alanlarına entegre etmeye, kapsayıcı nitelikte olan iş gücü piyasalarını güçlendirmeye ve sosyal adaleti destekleyen politikaları hayata geçirmeye devam ettiğine vurgu yaparak, "Geliştirdiğimiz dijital sistemler ve veri tabanlı uygulamalarla istihdam hizmetlerimizi daha etkin hale getiriyor, kayıtlı çalışmayı, beceri uyumunu ve iş gücü piyasasında fırsat eşitliğini destekliyoruz. Bugün, karşı karşıya olduğumuz afetler, çatışmalar, ekonomik belirsizlikler, iklim krizi ve düzensiz göç hareketleri çalışma hayatını küresel ölçekte yeniden şekillendirmektedir. Bu süreçte adil geçişi; insanları, emeği ve geçim kaynaklarını koruyan bir sosyal adalet meselesi olarak değerlendiriyoruz. Bu bakımdan, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu'nun bir ortağı ve Koordinasyon Grubu'nun bir üyesi olarak, küresel düzeyde sosyal adaletin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı vermekten dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

'GÜÇ PROGRAMI İLE GENÇLER ERKEN YAŞTA İSTİHDAMLA TANIŞACAK'

Türkiye'ye özgü kapsamlı bir genç istihdam modeli olan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı ile gençleri staj, işbaşı öğrenme, mesleki yönlendirme, ücret ve prim destekleriyle erken yaşta istihdama yönlendirdiklerini bildiren Işıkhan, şöyle devam etti:

"İşçi, işveren ve kamu sendikalarımızla sosyal diyalog mekanizmaları kapsamında iş birliğimizi başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin kalkınma modeli, yani 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin gücüne dayanmakta üretim, istihdam ve sosyal uyumu esas almaktadır. Türkiye bugün, jeopolitik krizlere rağmen hem istihdamda hem de iş gücüne katılımda tarihin rekorlarını kırmaktadır."

'SUMUD FİLOSU'NA MÜDAHALE KÜRESEL VİCDANA SALDIRIDIR'

Bakan Işıkhan, Genel Direktör Houngbo'yu 'İşgal Altındaki Arap Topraklarında Çalışan İşçilerin Durumu' başlıklı ek raporundan dolayı tebrik ederek, " Gazze'de yaşanan soykırım, Filistinli çalışanların hakları ile yaşam ve geçim koşullarında derin bir tahribata yol açmıştır. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ateşkese rağmen, Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar devam etmiş, ateşkes sonrasında yüzlerce Filistinli hayatını kaybetmiştir. İsrail'in katil rejimi, Gazze'de olduğu gibi, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na da saldırarak insanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aralarında Türkiye'den sendika yöneticilerinin de bulunduğu bu sivil cesaret hareketine yapılan müdahale küresel vicdana yönelmiş bir saldırıdır. Türkiye olarak; uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan İsrail yönetimindeki katillerin, Gazze'de imzalanan ateşkese uymasını ve saldırıları derhal durdurmasını talep ediyoruz. Filistin halkının barış, güvenlik ve insan onuru içerisinde yaşayabilmesini sağlayacak iki devletli çözüm vizyonunu güçlü biçimde desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI KURULUŞLAR MAZLUMLARIN SESİNE KULAK VERMELİ'

Işıkhan, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde vurguladığı sözlere atıfta bulunarak, "Uluslararası kuruluşlar ancak, mazlumların sesine kulak verdikleri, insan onurunu ve emeğin hakkını korudukları sürece güçlü olabilirler. Geçtiğimiz yıl alınan Filistin'in ILO'daki gözlemci üye olmasına ilişkin kararın bu yıl yeniden oylamaya taşınması, ILO da dahil olmak üzere uluslararası sistemin bu tür girişimler karşısında kırılganlığını açıkça ortaya koymuştur. Bu bakımdan ILO'nun üçlü yapısı, sosyal diyalog tecrübesiyle, Filistinli çalışanların maruz kaldığı adaletsizlik karşısında, uluslararası dayanışmaya daha güçlü bir katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, konferansın tüm taraflar için başarılı ve verimli geçmesini dileyerek daha adil bir dünya temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Işıkhan: Yapay zeka insanı dışlayan değil destekleyen olmalı - Son Dakika

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