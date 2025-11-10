Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Beyaz Saray\'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi
10.11.2025 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beyaz Saray\'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi
Haber Videosu

Beyaz Saray'da tarihi bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi. Şara, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile görüşen ilk Suriye lideri olurken, Washington görüşmenin ardından Şam'a uygulanan Sezar yaptırımlarının İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında askıya alındığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme başladı. Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.

MASADA ÇOK SAYIDA GÜNDEM VAR

Aynı notta, ABD Başkanı Trump'ın günlük programında "basına kapalı" olarak gerçekleşeceği belirtilen görüşmenin başladığı bilgisi de paylaşıldı.

Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Kritik zirve tarihi bir anlamda taşıyor. Zirveyle birlikte ilk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmiş oldu.

SEZAR YAPTIRIMLARI KALKTI

Görüşmenin sona ermesinin ardından Washington'dan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD yönetimi, Suriye'ye uygulanan Sezar yaptırımlarının İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında askıya alındığını açıkladı.

ŞARA TEMASLARDA BULUNDU

Öte yandan Şara, Washington ziyaretinde, ABD Kongresinin önemli isimlerinden Brian Mast ile de bir araya geldi.

Suriye'ye yaptırımların kaldırılması noktasında önemli rolü olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Cumhuriyetçi Mast ile Şara arasındaki görüşme Kongre binasında gerçekleşti.

Şara ile Mast'ın yan yana poz verdiği kare, ilk olarak Suriyeli insan hakları savunucusu Jasmine Naamou tarafından X hesabından paylaşıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Beyaz Saray, Washington, Politika, Suriye, Dünya, Rusya, Sezar, Şara, İran, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234:
    bu adam tehlikeli şara dikkatli ol butün petrolü ister senden 8 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    amerıkalı şara olayımı yanı 2 0 Yanıtla
  • n5685244:
    ABD den ne hayır beklenir ki . ama Şara abd ataması 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı 8 yaralı var İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 8 yaralı var
Mardin’de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha
Yok böyle maç Mourinho son saniye golüyle yıkıldı Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı
Sadettin Saran’ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar
Yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı Yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

21:00
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı’dan çok konuşulacak bahis itirafı
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı
20:11
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu
19:24
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi
19:08
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK’ye sevk edildi İşte o isimler
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler
18:55
PFDK’den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
PFDK'den bahis oynadığı iddia edilen Zorbay Küçük için yeni karar
18:04
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
17:38
İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı Barış anlaşmasını askıya aldılar
İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı! Barış anlaşmasını askıya aldılar
16:48
’Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu
14:19
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
13:41
67 yıllık ilçe köy olmak üzere Taşınacak 350 kişi aranıyor
67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 21:26:45. #7.11#
SON DAKİKA: Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.