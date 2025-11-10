Beyaz Saray\'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme başladı. Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.

MASADA ÇOK SAYIDA GÜNDEM VAR

Aynı notta, ABD Başkanı Trump'ın günlük programında "basına kapalı" olarak gerçekleşeceği belirtilen görüşmenin başladığı bilgisi de paylaşıldı.

Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Kritik zirve tarihi bir anlamda taşıyor. Zirveyle birlikte ilk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmiş oldu.

SEZAR YAPTIRIMLARI KALKTI

Görüşmenin sona ermesinin ardından Washington'dan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD yönetimi, Suriye'ye uygulanan Sezar yaptırımlarının İran ve Rusya bağlantılı işlemler dışında askıya alındığını açıkladı.

ŞARA TEMASLARDA BULUNDU

Öte yandan Şara, Washington ziyaretinde, ABD Kongresinin önemli isimlerinden Brian Mast ile de bir araya geldi.

Suriye'ye yaptırımların kaldırılması noktasında önemli rolü olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Cumhuriyetçi Mast ile Şara arasındaki görüşme Kongre binasında gerçekleşti.

Şara ile Mast'ın yan yana poz verdiği kare, ilk olarak Suriyeli insan hakları savunucusu Jasmine Naamou tarafından X hesabından paylaşıldı.