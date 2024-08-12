Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir - Son Dakika
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Dünya

Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir

Beyaz Saray: İran\'ın İsrail\'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından suikastla öldürülmesi sonrası iki ülke arasındaki gerilim hiç olmadığı kadar yükseldi. İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı beklenirken ABD'den de çarpıcı bir açıklama geldi. Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının bu hafta olabileceğini açıkladı. İsrail ordusu ise beklenen İran saldırısına karşı yüksek alarm durumuna geçti.

12.08.2024 20:19
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Orta Doğu'da İran- İsrail gerilimi tırmanırken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının bu hafta olabileceği bildirildi.

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e yaptığı suikast sonrası İran ile İsrail arasındaki tansiyon yükseldi. İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'e misilleme saldırısı beklenirken ABD'den de açıklama geldi.

Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir

"İRAN'IN SALDIRISI BU HAFTA OLABİLİR"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bölgede yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. İran'ın İsrail'e bu hafta misilleme saldırısı düzenleyebileceğini belirten Kirby, "Hazırlıklı olmalıyız." dedi. "Avrupalılar İran'dan gelecek herhangi bir saldırıda nasıl bir rol üstleneceklerine karar vermeliler." diyen Kirby, "Herhangi bir saldırı, Gazze'deki ateşkes görüşmelerini etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL ORDUSU YÜKSEK ALARM DURUMUNA GEÇTİ"

İran'ın misilleme saldırısının beklendiği İsrail'de ise hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Bölgeden haber aktaran kaynaklar, "İran veya Hizbullah'tan gelecek bir misilleme beklentisiyle ordusunu yüksek alarm durumuna geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir

"İRAN HAZIRLIK YAPIYOR"

İsrail, yaklaşık iki haftadır, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor. Axios'un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli ve ABD'li yetkililerin kendisine İran'ın nisan ayında İsrail'i yüzlerce füze ve SİHA ile hedef alan saldırı öncesine benzerlik taşıyan önemli hazırlıkların ordunun ilgili birimlerinde gözlemlendiğini söylediğini yazdı. Ayrıca paylaşımda, İsrail ve ABD'nin saldırının zamanlamasına ilişkin bilgisinin olmadığı da kaydedildi.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
İsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir - Son Dakika

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