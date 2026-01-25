Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor - Son Dakika
Dünya

Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor

Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
25.01.2026 08:40
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 28. gününde devam ederken, gösterilerde ölenlerin sayısı 5 bin 137 olarak açıklandı. İran lideri Hamaney'in ABD saldırısı riskinin arttığını değerlendirmesinin ardından Tahran'da özel bir yeraltı sığınağına geçtiği iddia edilirken, tesis birbirine bağlı tünelleri olan güçlendirilmiş bir alan olarak tanımlandı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 137'ye yükseldiğini duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 27 bin 797 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 208 güvenlik görevlisi dahil 5 bin 137 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 2'ye çıktığını belirtmişti.

HAMANEY İLE İLGİLİ GÜNDEM YARATACAK İDDİA

İran'daki protestolar 28. gününde devam ederken, dini lider Ali Hamaney ile ilgili olarak ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi.

HÜKÜMETE YAKIN KAYNAKLAR DOĞRULADI

Hamaney, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin olası bir ABD saldırısı riskinin arttığını değerlendirmesinin ardından Tahran'da özel bir yeraltı sığınağına geçti. Bu bilgi, hükümete yakın iki kaynak tarafından Iran International'a aktarıldı. Tesis, birbirine bağlı tünelleri olan, güçlendirilmiş bir alan olarak tanımlandı.

GÜNLÜK YÖNETİMİ OĞLU DEVRALDI

Kaynaklar, dini liderin üçüncü oğlu Mesud Hamenei'nin, liderin ofisinin günlük yönetimini devraldığını ve hükümetin yürütme organlarıyla iletişimde ana kanal görevi gördüğünü belirtti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti. İran'da gösteriler azalmış olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Bu haberler cia-mossad-mı6 aparatlı asılsız haberlerdir. İslâm İnkılâbı Rehberi Seyyid Ali Hamenei'e şehadet özleminde Hüseynî bir devrimci direnişçidir. Selam olsun direniş ERLERİNE..! 30 44 Yanıtla
    @abdyrahym @abdyrahym:
    tahsin Allah seni hamaneyle haşr eylesin amerika nasilsa iran yonetimiyde iki kati oyle anlandin sn 6 7
    VillaUmut VillaUmut:
    Tahsin’i vereceksin Hamaneye sabah akşam görecek Mollayı:) 2 0
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları neden ABD göz yumuyor madem ki adilsin 46 2 Yanıtla
  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    istersen yerin elli km altina gir en yakinindan satilacaksin muhtemelen 37 7 Yanıtla
  • Beratefe12 Beratefe12:
    Yalan haber 12 4 Yanıtla
  • Halit Gon Halit Gon:
    son dakika pofpoflamak ne çıkar elde ediyon çok merak ediyorum cok gaz veriyon 4 2 Yanıtla
SON DAKİKA: Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
