Ziyaretçi kabul etmeyen müze! İçindeki objeler dünya tarihinin en kritik noktalarından - Son Dakika
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Ziyaretçi kabul etmeyen müze! İçindeki objeler dünya tarihinin en kritik noktalarından

28.09.2022 09:37

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA binasında operasyonlardan elde edilen önemli eşyaların saklandığı bir müze bulunuyor. Halka açık olmayan bu müzede Saddam Hüseyin'in deri ceketinden, Usame bin Ladin'in yanında bulunan silaha kadar pek çok ilginç ve tarihi obje saklanıyor.

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, genel merkez içindeki müzenin kapılarını gazetecilere açtı. Müzede gizli operasyonlarda kullanılan malzemeler sergileniyor.

Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor

Müze, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın CIA'inVirginia'daki genel merkezinin içinde yer alıyor.

Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor

Müze halkın ziyaretine kapalı. Sadece CIA çalışanları veya özel konukların gezmesine izin veriliyor. Son olarak CIA, kuruluşunun 75'inci yıldönümü dolasıyla müzenin kapılarını gazetecilere açtı.

Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor

Müzede Usame bin Ladin öldürüldüğünde üzerinde bulunan silahın yanısıra Saddam Hüseyin'in deri ceketi de yer alıyor.

Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor

Usame bin Ladin'in öldürüldüğü Abbottabad'daki bina kompleksin modeli de sergilenenler arasında.

Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor

Model, dönemin ABD Başkanı Obama'ya 2011 yılında gösterilmiş, Obama bu makete bakarak baskına onay vermişti.

Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor

30 Temmuz'daysa Afganistan'ın başkenti Kabil'de yeni El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin bulunduğu kompleks hedef alınmıştı.

Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor

Operasyona onay vermesi için Biden'a bu kompleksin modeli gösterilmişti. İşte o model de müzeye kondu.

Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor

Müzenin terörle mücadele ve özel operasyonlar için ayrılan bölümleri bulunuyor.

Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor

Müzeyi ziyaret edenlerin sayısıysa gizli tutuluyor. Ziyaretçiler arasında Amerikan kongresi üyeleri, diğer istihbarat kurumlarının çalışanları ve yabancı yetkililer yer alıyor. Kaynak: NTV

Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor

CIA, müzedeki bazı objeleri online olarak görülebilir hale getirmeyi planlıyor.

Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor
Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor
Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor
Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor
Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor
Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor
Dünyanın gizli müzesi! İçinde tarihi şekillendiren eserler bulunuyor
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CIA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ziyaretçi kabul etmeyen müze! İçindeki objeler dünya tarihinin en kritik noktalarından - Son Dakika


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