Çekya\'nın başkenti Prag\'ta bir üniversitede silahlı saldırı

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu belirtildi.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenledi. Olayın ardından üniversiteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu belirtildi. Polis sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Edinilen ilk bilgilere dayanarak olay yerinde ölü ve yaralılar olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.
Okul saldırının ardından güvenlik güçlerinin eşliğinde tahliye edildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.
Saldırı nedeniyle üniversitede korku dolu anlar yaşandı. Can havliyle kaçışan öğrencilerden bazıları binanın çatısına çıkıp kurtarılmayı bekledi.
Üniversitede okuyan bir öğrenci ise paylaştığı fotoğrafta, saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.
İşte bölgeden fotoğraflar:
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