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Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı - Son Dakika
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Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

21.12.2023 - 18:18,  Güncelleme: 18:25
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Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu belirtildi.

PRAG'TA ÜNİVERSİTEYE SİLAHLI SALDIRI

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenledi. Olayın ardından üniversiteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu belirtildi. Polis sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Edinilen ilk bilgilere dayanarak olay yerinde ölü ve yaralılar olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Okul saldırının ardından güvenlik güçlerinin eşliğinde tahliye edildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

OKULUN ÇATISINDAN POLİSE ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

ÖĞRENCİLER ÇATIDA SAKLANDI

Saldırı nedeniyle üniversitede korku dolu anlar yaşandı. Can havliyle kaçışan öğrencilerden bazıları binanın çatısına çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

ODAYA BARİKAT KURUP CANINI KURTARDI

Üniversitede okuyan bir öğrenci ise paylaştığı fotoğrafta, saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var


İşte bölgeden fotoğraflar:

Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Çekya'nın başkenti Prag'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var
Çekya\'nın başkenti Prag\'ta bir üniversitede silahlı saldırı
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