Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 için Hindistan'da! Zirvenin öncelikli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 için Hindistan'da! Zirvenin öncelikli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak

Son Güncelleme: 08.09.2023 19:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti. Türkiye, son dönemde uluslararası diplomasideki kilit ülke rolünü G-20'de de sürdürürken, Erdoğan zirve kapsamında birçok dünya lideriyle yüz yüze görüşecek. Dünyanın takip ettiği zirvenin bir numaralı gündemi ise Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere eşi Emine Erdoğan ile birlikte Hindistan'a ulaştı. Erdoğan'ın birçok dünya lideriyle yüz yüze görüşeceği zirvenin öncelikli gündemi ise Rusya- Ukrayna savaşı olacak.

"TEK DÜNYA, TEK AİLE, TEK GELECEK"

En büyük 20 ekonominin liderleri, 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'da bir araya gelecek. G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.

ERDOĞAN BİRÇOK DÜNYA LİDERİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Türkiye, son dönemde uluslararası diplomasideki kilit ülke rolünü G-20'de de sürdürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok dünya lideriyle yüz yüze görüşecek. İki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi'ne Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ev sahipliği yapacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları, zirvede düzenlenecek oturumlarda ele alınacak. Ancak G20'nin öncelikli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Küresel ısınma, enerji ve gıdada yaşanan sorunlar da zirvede ele alınacak. G20 liderleri, olası yeni risklere karşı yapılması gerekenleri değerlendirecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise zirveye katılmayacak.

HİNDİSTAN'IN ARDINDAN ABD'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ise ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak. ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyor.

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 için Hindistan'da! Zirvenin öncelikli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 için Hindistan'da! Zirvenin öncelikli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak - Son Dakika
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