Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi\'nde yan yana geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ile eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EŞİ EMİNE ERDOĞAN EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kraliyet Sarayı'ndaki yemekte, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

LİDERLER VE EŞLERİNDEN AİLE FOTOĞRAFI

Yemeğe gelen konukları karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Maxima'nın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşleriyle fotoğraf çektirmesinin ardından yemeğe geçildi.

ERDOĞAN İLE TRUMP YAN YANA

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesi aile fotoğrafı çekiminde solunda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile tokalaştı. Erdoğan'ın sağında ise Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini yer aldı.

AYNI MASADA BULUŞTULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte aynı masada oturdu.

SON OLARAK 2019'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın bilinen son yüz yüze görüşmesi, Trump'ın ilk başkanlığı döneminde, 13 Kasım 2019'da Washington'da gerçekleşmişti.