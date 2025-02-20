Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MIKTA Toplantısı'nda Diplomasiye Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MIKTA Toplantısı'nda Diplomasiye Vurgu Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MIKTA Toplantısı\'nda Diplomasiye Vurgu Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MIKTA 27'nci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Gazze, Suriye ve Ukrayna'daki insani krizlere dikkat çekerek diplomasi ve çok taraflı iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

20.02.2025 19:00  Güncelleme: 19:03
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen MIKTA 27'nci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 toplantısı kapsamında düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27'nci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakan Fidan, bugün düzenlenen MIKTA 27'nci Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki hitabında, Gazze ve Lübnan'daki durumun, Suriye'deki son gelişmelerin, Ukrayna'da devam eden savaşın ve dünya genelinde tırmanan insani krizlerin, çok taraflı iş birliğinin artırılmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizdiğini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan bağlılığını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Fidan, "Savaşın sona erdirilmesi için diplomasiye duyulan ihtiyacı vurgulamaya devam ediyoruz. Savaşın her iki tarafının da katılımıyla kapsamlı bir barış sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerekiyor. Türkiye olarak, taraflar arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için müzakerelere tam destek vermeye hazırız" diye konuştu.

Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkesin geçici bir rahatlamaya ve insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağladığını memnuniyetle gözlemlediklerini vurgulayarak, "Bununla birlikte, İsrail'in insani yardımların erişimine yönelik devam eden kısıtlamaları, krizin bütünüyle hafifletilmesine yönelik çabaları engellemekte. Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi yolunda ilerleme kaydedilmesini ve nihayetinde iki devletli bir çözüme doğru somut adımlar atılmasını umuyoruz. Hep birlikte Suriye, Gazze ve ötesindeki insani ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye sahibiz. MIKTA kapsamında iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortaklığımız çerçevesinde diğer MIKTA üyeleriyle ikili ilişkilerimizin derinleştirmesi konusundaki kararlılığımız bakidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MIKTA Toplantısı'nda Diplomasiye Vurgu Yaptı - Son Dakika

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