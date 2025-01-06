Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi - Son Dakika
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Dünya

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye\'de terör örgütü PKK/YPG\'nin ortadan kalkması an meselesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi.

06.01.2025 14:23
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantı düzenledi.

Suriye'deki son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan dikkat çeken bilgiler verdi. Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı; "Suriye'deki Esad rejiminin ilk düştüğü andan itibaren, değerli kardeşimle ve Ürdün hükümeti ile meseleyi görüştük. Avrupa'daki ortaklarımızla da aynı meseleyi görüştük. Suriye'de kuşatıcı hükümetin kurulması konusunda hemfikiriz. Suriye'nin bölgesel çapta desteklenmesi ve istikrarın sağlanmasına ilişkin Ürdünlü mevkidaşım ile mutabık kaldık. Diğer bir konu, Suriye'yi nasıl kalkındıracağımız, nasıl adımlar atacağımız üzerine değerli kardeşimle istişareler gerçekleştirdik. Özellik ulaştırma, tarım, gıda güvenliğine yönelik teyitlerde bulunduk ve yol haritası çıkardık.

"GAZZE KONUSUNDA ATILABİLECEK İLAVE ADIMLARI KONUŞTUK"

Öte yandan DEAŞ tehlikesine karşı, tartışmalar gerçekleştirdik. DEAŞ'ın nereden kalkışma yapabileceği üzerine tartıştık. Müteakip düzeyde, bölgede başta Irak olmak üzere diğer ülkelerin de durumunu konuştuk. Suriye'de eski yönetimin silahlı kuvvetlerin bir an önce silah bırakması ve bölgenin terörden temizlenmesini konuştuk. Hem Suriye'nin hem Ürdün'ün sınırları olduğu Irak'a, daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz. Irak'taki istikrarı nasıl sürdürebiliriz üzerine istişareler gerçekleştirdik. Ateşkesten sonra bölge ülkeleri olarak biz nasıl katkıda bulunuruzu konuştuk. Olmazsa olmaz Gazze meselesi, Mescid-i Aksa'daki durumu, İsrail'in devam eden soykırımını değerli kardeşim ile görüştük. Gazze konusunda atılabilecek ilave adımları istişare ettik. İkili ilişkilerimiz savunma sanayinden ticarete kadar iyi anlamda devam etmektedir. Suriye'deki durumdan ekonomik bir fırsat çıkabileceğini değerlendirdik.

"PKK/YPG İLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

DEAŞ Müslüman toplumlar için bir zehirdir. DEAŞ ve türevleriyle mücadelemizi yapıyoruz. DEAŞ gibi örgütler var oldukça emperyal güçlerin bizim topraklarımıza girmesine zemin hazırlıyor. Herkese hizmet etmeye koşan bir taşeron haline geliyor. Kimden emir aldığı belli olmayan sadece şiddet yapan bu sapkın örgütle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kürt kardeşlerimizin asil hislerini sömürerek hareket eden PKK ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

"ŞİDDET İMPARATORLUĞU ÇÖKMEK ÜZERE"

PKK'nın şiddet imparatorluğu çökmek üzere. Başta ABD'liler olmak üzere YPG'ye atfedilen gardiyanlık rolü, DEAŞ'la mücadele bahanesi olarak kullanılıyor. PKK/YPG üzerinden Kürt kardeşlerimiz sömürülerek başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da müsaade etmeyeceğiz."

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Johny Guitar:
    geleceğin cumhurbaşkanı Hakan fidan 11 2 Yanıtla
  • Muzaffer Fidan:
    inşallah 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi - Son Dakika
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