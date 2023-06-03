Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'daki tren faciası için taziye mesajı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'daki tren faciası için taziye mesajı

03.06.2023 14:11

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kazada 300'e yakın kişi hayatını kaybederken, 1000'e yakın kişi yaralandı.

Hindistan'ın Orissa eyaletinin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada 288 kişi yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi yaralandı.

"SON 20 YILIN EN BÜYÜK TREN KAZASI"

Hint yerel basınına göre, ülkede son 20 yılda meydana gelen "en büyük tren kazası" olarak nitelendirilen trajik olayda hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor. Kurtarma çalışmalarına yerel halk da destek veriyor. Kaza nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi. Yetkililer, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress'e ait olduğu bilgisini paylaştı. Shalimar Tren İstasyonu'ndan hareket eden Coromandel Express'e ait yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'daki Tren Kazası İçin Taziye Mesajı

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı da Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiğinin ve 1000'e yakın kişinin yaralandığının derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Hint halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'daki Tren Kazası İçin Taziye Mesajı

"KAN BAĞIŞI YAPANLARA MİNNETTARIZ"

Orissa eyaletinin üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 200 ambulans, 50 otobüs, 45 mobil klinik ve 1200'ü aşkın polis ve kurtarma ekibinin sevk edildiğini söyledi. "Kan bağışında bulunan tüm gönüllülere minnettarım. Takviye olarak doktorlar, ambulanslar, otobüsler göndermeye çalışıyoruz." diyen Jena, kurtarma faaliyetlerine odaklandıklarını ve kazanın sebebinin araştırıldığını belirtti. Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter paylaşımında, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazaya ilişkin Demir Yolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti. Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi.

Bölgeden görüntüler:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'daki Tren Kazası İçin Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'daki Tren Kazası İçin Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'daki Tren Kazası İçin Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'daki Tren Kazası İçin Taziye Mesajı
Hindistan'da 288 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası bölgeden gelen görüntüler korkunç
Hindistan'da 288 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası bölgeden gelen görüntüler korkunç
Hindistan'da 288 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası bölgeden gelen görüntüler korkunç
Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'daki tren faciası için taziye mesajı - Son Dakika


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