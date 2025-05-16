Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

RUBIO ABD HEYETİNDE YER ALIYOR

ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.

ZELENSKİ KARARNAMEYİ DÜN İMZALADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi dün imzalamıştı. Aynı yerde gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ise 12.30'da başlaması planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul'da farklı formatlarda bir dizi görüşme yapılacağını, ABD-Ukrayna-Türkiye ve Rusya-Ukrayna-Türkiye şeklinde üçlü görüşmeler yapılmasının gündemde olduğunu bildirmişti.

Bugün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rubio başkanlığındaki ABD heyetinin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlığındaki Ukrayna heyetinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin İstanbul'da olacağı bildirilmişti. Rubio da, ABD heyetinin, Ukrayna'dan üst düzey bir heyetle görüşeceğini ve Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacağını kaydetmişti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE MÜZAKERELER

?Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi. Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı. Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Türkiye tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu. İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.

Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı. Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti. Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.