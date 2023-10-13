Birçok ülkede yüz binlerce kişi Filistinlilere destek için toplandı

Hamas'ın 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası savaş ilan eden İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya saldırıları sürerken dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek eylemleri düzenleniyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce Iraklı, Filistin'e destek gösterisinde bulundu. İsrail'in saldırılarını kınamak amacıyla sloganlar atan vatandaşlar, Irak ve Filistin bayrakları taşıdı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da da bir araya gelen Müslümanlar, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların son bulması istemiyle yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenledi.
Düzce'de, vatandaşlar cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Cedidiye Camisi önünde toplanan vatandaşlar, tekbir getirerek savaş karşıtı sloganlar attı.
İstanbul 2 Nolu Barosu üyesi avukatlar, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Cüppelerini giyen avukatlar, ellerinde Filistin bayrağı taşıdı. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, açıklamalarda bulundu.
Öte yandan, İstanbul'da İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Fatih ve Taksim camilerini dolduran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Filistin" konulu cuma hutbesini dikkatle dinledi. Hutbede, "Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekun bir halk korkunç silahlarla bombalarla katledilmiştir. Gazze'de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
İran'da binlerce kişinin katılımı ile Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Başkent Tahran'da yer alan İnkılap Caddesi'nde yürüyüş yapan binlerce gösterici, Filistin ve İran bayraklarının yanı sıra ABD ve İsrail karşıtı dövizler taşıdı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için Filistin Büyükelçiliği önüne Rus vatandaşları karanfil ve gül bıraktı. Hayatını kaybeden çocuklar anısına da oyuncak bırakıldı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cuma namazı sonrası toplanan bir grup, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Slogan atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.
Meksika'nın başkenti Mexico City'deki İsrail Büyükelçiliği önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Bir vatandaş duvarlara grafitiyle Filistin yanlısı resimler çizdi.
İşte birçok ülkedeki destek gösterilerinden kareler;
Son Dakika › Dünya › Birçok ülkede yüz binlerce kişi Filistinlilere destek için toplandı - Son Dakika