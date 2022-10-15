Dünya liderlerinden maden faciası için taziye mesajları! En dikkat çeken paylaşım Yunanistan'dan geldi

Bartın'da meydana gelen patlamanın ardından 40 kişi hayatını kaybederken maden içerisinde 1 kişinin durumunun belirsiz olduğunu açıklandı. Patlamada arama kurtarma çalışmaları devam ederken dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları geldi.

MİÇOTAKİS, ''YARDIM GÖNDERMEYE HAZIRIZ''

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis mesajında "Türkiye'nin Bartın ilçesinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duyunca üzüldük. Yunanistan, hayatta kalanların aranmasına yardım etmek için derhal yardım göndermeye hazır" dedi.

ALİYEV TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bartın'da dün akşam meydana gelen maden faciası münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Sevgili kardeşim, Bartın eyaletindeki madende meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizleri derinden sarstı" ifadelerini kullanarak hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev mesajında "Bu trajedide acınızı paylaşıyor size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına, kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum" dedi.

''DUALARIMIZ YASLI AİLELERLE''

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise mesajında "Türkiye'nin Bartın ilinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada can kaybından derin üzüntü duyduğumuzu ifade ediyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı ailelerle ve Türk halkıyla. Hala mahsur kalanların bir an önce kurtarılması dilerim" ifadelerini kullandı.

''PATLAMAYI DERİN ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİM''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkçe mesaj yayınlayarak "Bartın'ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.

İSVEÇ'TEN PAYLAŞIM

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de bir madende meydana gelen patlama üzücü. Hayatını kaybeden madencilerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

''TÜRK HALKINA TAZİYERİMİ SUNUYORUM''

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ise acı olaya ilişkin şunları söyledi: "Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen trajik kömür madeni kazası haberi derinden üzdü. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle, yaralılarla ve kurtarma ekipleriyle birlikte. Türk halkına ve hükümetine en içten taziye ve taziyelerimi sunarım"

''MAHSUR KALANLARIN KURTARILMASI İÇİN DUA EDİYORUZ''

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, mesajında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurtarma çalışmalarındaki ekiplerden bahsederek "Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, mahsur kalanların bir an önce kurtarılması için dua ediyoruz" dedi.