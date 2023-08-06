ECOWAS, Nijer'deki darbeye karşı müdahale seçeneklerini değerlendiriyor

Nijer'deki darbeye karşı çıkan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin, 30 Temmuz'da Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaptıkları olağanüstü zirvede askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'un salıverilmesi ve yeniden görevine dönmesi için verdiği süre bugün doluyor.

ASKERİ MÜDAHALE İHTİMALİ VAR

Nijer'de yapılan darbe sonrası, askeri cuntaya verilen bir haftalık süre sona eriyor. ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurdu. Alınan karar kapsamında ECOWAS ülkeleri, Nijer'e tüm hava ve kara sınırlarını kapattı ve Nijer'in, Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıklarını dondurdu.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ise ülkesindeki cunta yönetiminin gönderilmesi için uluslararası toplumdan yardım istedi.

Bir grup askerin devlet televizyonunda darbe bildirisini okuduğu an

BATI AFRİKA İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Nijer'e askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekerken bazı ülkeler ise askeri müdahaleye destek verdi. Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali ile Gine, cuntaya destek açıklamasında bulundu.

Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya ise üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıkladı.

Darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçen Muhafız Alayı Komutanı General Tchiani (sağda)

AB'DEN ECOWAS'IN TÜM KARARLARINA DESTEK

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Nijer'deki darbe sonrası, bu ülkeye askeri müdahale dahil olmak üzere çeşitli tedbirler alan ECOWAS'ın tüm kararlarını desteklediğini duyurdu. ECOWAS'ın Nijer'deki askeri cuntaya yönelik kararına ABD, İngiltere ve Fransa da destek verdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 29 Temmuz'da, Nijer'de yapılan askeri darbe sonrasında alıkonulan Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'un darbeden sonra görüntülendiği ilk kare (sağda)

İTALYA ASKERİ MÜDAHALEYİ DESTEKLEMİYOR

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Nijer'e olası bir askeri müdahaleye taraftar olmadıklarını belirterek bu durumun neo-sömürgecilik olarak algılanacağı için Batı kaynaklı herhangi bir askeri müdahale ihtimalinin harici tutulması gerektiğini vurguladı.

Nijer'in başkenti Niamey'de toplanan darbe destekçileri

RUSYA: İNSAN HAYATINI TEHLİKEYE ATMADAN ANAYASAL NORMALE DÖNÜŞTEN YANAYIZ

Cezayir de Nijer'de anayasal düzene dönüş çağrısı yapıp Bazum'a "meşru cumhurbaşkanı" olarak desteğini açıklarken dış müdahale niyetlerinin Nijer'deki mevcut krizi daha da tırmandıracağı ve durumu daha da kötüye sevk edeceği uyarısı yaptı. Rusya tarafından yapılan açıklamada ise ABD gibi kıta dışı güçlerin Nijer'e herhangi bir müdahalesinin, bölgedeki durumu daha iyiye doğru değiştirmesinin mümkün olmadığı belirtilerek "İnsan hayatını tehlikeye atmadan hızlı bir şekilde anayasal normale dönüşten yana olmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

NİJER'DE DARBE SÜRECİ

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

DARBE DESTEKÇİLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Darbeden günler sonra darbeye destek verenler sokaklara döküldü. İktidar partisinin binaları yağmalandı, bazı binalar ve çevresindeki arabalar ateşe verildi. Rusya bayrağı taşıyan eylemcilerden bazılarının taşıdığı dövizlerde, "Kahrolsun Fransa" ve "Yabancı üsler dışarı" yazısı görüldü.

DÜNYANIN EN BÜYÜK URANYUM TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİ

Nijer, dünyanın en büyük uranyum tedarikçileri listesinde de 7. sırada yer alıyor. Tek başına küresel uranyum arzının yüzde 43'ünü karşılayan Kazakistan, geçen sene ürettiği 21 bin 227 metrik tonluk uranyumla dünyanın en büyük uranyum tedarikçisi olarak kabul ediliyor. Kazakistan'ı 7 bin 351 metrik tonla Kanada, 5 bin 613 metrik tonla Namibya izliyor. Dünyadaki uranyum arzının yüzde 5'ini karşılayan Nijer'de 311 bin 110 metrik tonluk uranyum rezervi bulunuyor.