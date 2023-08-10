ECOWAS bugün toplanıyor! Zirveden Nijer'e askeri müdahale kararı çıkabilir

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'deki askeri cuntaya vermiş olduğu bir haftalık sürenin pazar günü dolmasının ardından ülkedeki belirsizlik sürerken, bugün Nijerya'nın Abuja kentinde kritik bir zirve gerçekleşecek.

ZİRVEDEN "ASKERİ MÜDAHALE" KARARI ÇIKABİLİR

Ülkedeki anayasal düzeni yeniden tesis etmek için diplomatik yollardan yana olduğunu teyit eden ECOWAS'ın bugünkü toplantısından askeri müdahalenin de yer aldığı çok önemli kararların çıkabileceği ifade ediliyor.

ECOWAS'TAN GÜNLER SONRA İLK AÇIKLAMA

ECOWAS, örgütün dönem başkanlığını elinde bulunduran Nijerya aracılığıyla, Nijerya cuntasına Başkan Mohamed Bazoum'un görevine iade edilmesini talep eden yedi günlük bir ültimatomun Pazar akşamı sona ermesinden bu yana ilk kez konuştu.

ASKERİ CUNTA MÜZAKEREYE YANAŞMIYOR

Ancak, Nijer'deki askeri cunta şimdiye kadar ECOWAS'ın müzakere girişimlerini görmezden geldi. Bu, Perşembe günkü zirvenin bölgede eleştirilmekten korkulsa da askeri müdahale tehdidini gerçekleştirmesine yönelik korkuları artırıyor.

DÜNYANIN GÖZÜ BUGÜNKÜ ZİRVEDE

ECOWAS genelkurmay başkanları Cuma günü Abuja'da bir araya gelerek olası bir askeri müdahalenin ana hatlarını belirledi. Bu nedenle bugün gerçekleşecek zirve de bir hayli önem arz ediyor. Dünyanın kilitlendiği zirveden Nijer'de yönetime el koyan askeri cuntaya yönelik bir askeri müdahale dahil çok önemli kararlar çıkabilir.