ECOWAS bugün toplanıyor! Zirveden Nijer'e askeri müdahale kararı çıkabilir - Son Dakika
Üye Girişi

ECOWAS bugün toplanıyor! Zirveden Nijer'e askeri müdahale kararı çıkabilir

10.08.2023 10:26

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'deki askeri cuntaya vermiş olduğu bir haftalık sürenin pazar günü dolmasının ardından ülkedeki belirsizlik sürerken, bugün Nijerya'nın Abuja kentinde kritik bir zirve gerçekleşecek. Ülkedeki anayasal düzeni yeniden tesis etmek için diplomatik yollardan yana olduğunu teyit eden ECOWAS'ın bugünkü toplantısından askeri müdahalenin de yer aldığı çok önemli kararların çıkabileceği ifade ediliyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'deki askeri cuntaya vermiş olduğu bir haftalık sürenin pazar günü dolmasının ardından ülkedeki belirsizlik sürerken, bugün Nijerya'nın Abuja kentinde kritik bir zirve gerçekleşecek.

ZİRVEDEN "ASKERİ MÜDAHALE" KARARI ÇIKABİLİR

Ülkedeki anayasal düzeni yeniden tesis etmek için diplomatik yollardan yana olduğunu teyit eden ECOWAS'ın bugünkü toplantısından askeri müdahalenin de yer aldığı çok önemli kararların çıkabileceği ifade ediliyor.

ECOWAS'TAN GÜNLER SONRA İLK AÇIKLAMA

ECOWAS, örgütün dönem başkanlığını elinde bulunduran Nijerya aracılığıyla, Nijerya cuntasına Başkan Mohamed Bazoum'un görevine iade edilmesini talep eden yedi günlük bir ültimatomun Pazar akşamı sona ermesinden bu yana ilk kez konuştu.

ASKERİ CUNTA MÜZAKEREYE YANAŞMIYOR

Ancak, Nijer'deki askeri cunta şimdiye kadar ECOWAS'ın müzakere girişimlerini görmezden geldi. Bu, Perşembe günkü zirvenin bölgede eleştirilmekten korkulsa da askeri müdahale tehdidini gerçekleştirmesine yönelik korkuları artırıyor.

DÜNYANIN GÖZÜ BUGÜNKÜ ZİRVEDE

ECOWAS genelkurmay başkanları Cuma günü Abuja'da bir araya gelerek olası bir askeri müdahalenin ana hatlarını belirledi. Bu nedenle bugün gerçekleşecek zirve de bir hayli önem arz ediyor. Dünyanın kilitlendiği zirveden Nijer'de yönetime el koyan askeri cuntaya yönelik bir askeri müdahale dahil çok önemli kararlar çıkabilir.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR
500

Batı Afrika, Nijer, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ECOWAS bugün toplanıyor! Zirveden Nijer'e askeri müdahale kararı çıkabilir - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Süper Lig'i sallamaya geliyor! Galatasaray, Ramos transferinde son düzlüğe girdi
10:21 Güne yükselişle başlayan dolar 27,04'ten işlem görüyor
10:21 ECOWAS bugün toplanıyor! Zirveden Nijer'e askeri müdahale kararı çıkabilir
10:15 Dünyanın gözü bu zirvede! ECOWAS toplantısından Nijer'e askeri müdahale kararı çıkabilir
10:11 Disney Plus, Atatürk dizisi kararı sonrası 11,5 milyon abone kaybetti
10:05 Türk yapımlarını yurt dışında yayınlamayan Disney Plus 3 ayda 11 milyon abone kaybetti
10:06 Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 337 bine yükseldi
10:05 Galatasaray'a sakatlardan iyi haber
10:01 Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 337 bine yükseldi
09:59 Galatasaray'da Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor maçına yetişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2023 10:47:13. #1.12#
SON DAKİKA: ECOWAS bugün toplanıyor! Zirveden Nijer'e askeri müdahale kararı çıkabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement