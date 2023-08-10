Başkan adayını öldürüp kutlama yaptılar! Peki kimdir bu Los Lobos çetesi, neden kurt işareti yapıyorlar?

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimine gölge düştü. Yolsuzluğa karşı duruşuyla tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, başkent Kito'da katıldığı bir etkinliğin ardından aracına bindiği esnada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Fernando Villavicencio

NEDEN "KURT İŞARETİ"

Kanlı suikastı ülkenin en büyük ve tehlikeli çetelerinden olan "Los Lobos" üstlendi. Sosyal medyadan video yayınlayan çete üyeleri zafer naraları atarken, bir ayrıntı hemen göze çarptı. Çete üyelerinin "kurt işareti" yaptığı görüldü. Peki Los Lobos üyeleri neden kurt işareti yapıyor?

Los Lobos İspanyolca'da "kurtlar" anlamına geliyor.

LOS LOBOS İSPANYOLCA'DA "KURTLAR" ANLAMINA GELİYOR?

"Los Lobos" İspanyolca'da "kurtlar" anlamına geliyor. Çete üyeleri bu nedenle "kurt işareti"ni simgeleri olarak kullanıyor.

LİDERİ KİM?

Ekvador'un birçok çetesi gibi, Lobolar da bir zamanlar Ekvador'un ana suç grubu olan Choneros'a muhalif olarak başladı. Ekvador'daki bazı ana suç gruplarının parçalanmasının ardından 2020'de öne çıktılar. Lobos'un lideri "Ariel" takma isimli Alexánder Quesada'dır.

KANLI SALDIRILAR

Eylül 2021'de Guayaquil'deki bir hapishanede Choneros ve Lobos üyelerinin çatışmasında 119 mahkum öldü. Aynı yıl, yetkililer Choneros, Lobos ve Lagartos tarafından kontrol edilen cezaevlerinde yüzlerce büyük kalibreli silah ele geçirdi. Mayıs ayında, Quito yakınlarındaki Bellavista Hapishanesi'nde bir katliamda 44 kişi öldü. Kasım ayında, Lobolar ve müttefikleri Tiguerones, polis memurlarının ölümü, bomba yüklü araçlar ve köprülere asılan cesetler de dahil olmak üzere tüm ülkeyi sarsan bir şiddet dalgasından sorumlu bulundu. Bu saldırılar, her iki grubun üyelerinin çoğunun kontrolü ve suç gelirlerini kaybetme korkusuyla Guayaquil'deki Litoral Hapishanesi'nden nakledilmesiyle ortaya çıktı.

ANA GELİR KAYNAKLARI KOKAİN VE YASA DIŞI MADENCİLİK

Lobo'ların ana gelir kaynağı, Ekvador üzerinden gerçekleştirilen kokain sevkiyatlarının transferinden geliyor. Çete ayrıca Ekvador'un yasa dışı madencilik sektörünün çoğunun kontrolünü ele geçirerek , bu sektörü suç gelirlerinin sağlam bir dayanak noktası haline getirdi.