Başkan adayını öldürüp kutlama yaptılar! Peki kimdir bu Los Lobos çetesi, neden kurt işareti yapıyorlar? - Son Dakika
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Başkan adayını öldürüp kutlama yaptılar! Peki kimdir bu Los Lobos çetesi, neden kurt işareti yapıyorlar?

10.08.2023 20:49

Ekvador'da yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimine gölge düşüren bir olay yaşandı. Yolsuzluğa karşı duruşuyla tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, saldırgan tarafından öldürüldü. Suikastı üstlenen çete üyeleri, 'kurt işareti' yaparak zafer naraları attı. Los Lobos çetesi, Ekvador'un en büyük ve tehlikeli çetelerinden biridir ve ana gelir kaynakları kokain ve yasa dışı madencilik sektörüdür.

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimine gölge düştü. Yolsuzluğa karşı duruşuyla tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, başkent Kito'da katıldığı bir etkinliğin ardından aracına bindiği esnada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Başkan adayını öldürüp kutlama yaptılar! Peki kimdir bu Los Lobos çetesi, neden kurt işareti yapıyorlar?
Fernando Villavicencio

NEDEN "KURT İŞARETİ"

Kanlı suikastı ülkenin en büyük ve tehlikeli çetelerinden olan "Los Lobos" üstlendi. Sosyal medyadan video yayınlayan çete üyeleri zafer naraları atarken, bir ayrıntı hemen göze çarptı. Çete üyelerinin "kurt işareti" yaptığı görüldü. Peki Los Lobos üyeleri neden kurt işareti yapıyor?

Başkan adayını öldürüp kutlama yaptılar! Peki kimdir bu Los Lobos çetesi, neden kurt işareti yapıyorlar?
Los Lobos İspanyolca'da "kurtlar" anlamına geliyor.

LOS LOBOS İSPANYOLCA'DA "KURTLAR" ANLAMINA GELİYOR?

"Los Lobos" İspanyolca'da "kurtlar" anlamına geliyor. Çete üyeleri bu nedenle "kurt işareti"ni simgeleri olarak kullanıyor.

Başkan adayını öldürüp kutlama yaptılar! Peki kimdir bu Los Lobos çetesi, neden o işareti yapıyorlar?

LİDERİ KİM?

Ekvador'un birçok çetesi gibi, Lobolar da bir zamanlar Ekvador'un ana suç grubu olan Choneros'a muhalif olarak başladı. Ekvador'daki bazı ana suç gruplarının parçalanmasının ardından 2020'de öne çıktılar. Lobos'un lideri "Ariel" takma isimli Alexánder Quesada'dır.

Başkan adayını öldürüp kutlama yaptılar! Peki kimdir bu Los Lobos çetesi, neden o işareti yapıyorlar?

KANLI SALDIRILAR

Eylül 2021'de Guayaquil'deki bir hapishanede Choneros ve Lobos üyelerinin çatışmasında 119 mahkum öldü. Aynı yıl, yetkililer Choneros, Lobos ve Lagartos tarafından kontrol edilen cezaevlerinde yüzlerce büyük kalibreli silah ele geçirdi. Mayıs ayında, Quito yakınlarındaki Bellavista Hapishanesi'nde bir katliamda 44 kişi öldü. Kasım ayında, Lobolar ve müttefikleri Tiguerones, polis memurlarının ölümü, bomba yüklü araçlar ve köprülere asılan cesetler de dahil olmak üzere tüm ülkeyi sarsan bir şiddet dalgasından sorumlu bulundu. Bu saldırılar, her iki grubun üyelerinin çoğunun kontrolü ve suç gelirlerini kaybetme korkusuyla Guayaquil'deki Litoral Hapishanesi'nden nakledilmesiyle ortaya çıktı.

Başkan adayını öldürüp kutlama yaptılar! Peki kimdir bu Los Lobos çetesi, neden o işareti yapıyorlar?

ANA GELİR KAYNAKLARI KOKAİN VE YASA DIŞI MADENCİLİK

Lobo'ların ana gelir kaynağı, Ekvador üzerinden gerçekleştirilen kokain sevkiyatlarının transferinden geliyor. Çete ayrıca Ekvador'un yasa dışı madencilik sektörünün çoğunun kontrolünü ele geçirerek , bu sektörü suç gelirlerinin sağlam bir dayanak noktası haline getirdi.

Başkan adayını öldürüp kutlama yaptılar! Peki kimdir bu Los Lobos çetesi, neden o işareti yapıyorlar?
Başkan adayını öldürüp kutlama yaptılar! Peki kimdir bu Los Lobos çetesi, neden o işareti yapıyorlar?
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Los Lobos, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Başkan adayını öldürüp kutlama yaptılar! Peki kimdir bu Los Lobos çetesi, neden kurt işareti yapıyorlar? - Son Dakika


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