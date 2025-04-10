Endonezya Başbakanı Subiant: KAAN milli muharip uçak projesinde yer almak istiyoruz - Son Dakika
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Dünya

Endonezya Başbakanı Subiant: KAAN milli muharip uçak projesinde yer almak istiyoruz

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Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında ''Endonezya, 5. nesil KAAN milli muharip uçak projesinde ve aynı şekilde denizaltı projesinde yer almak istiyor'' açıklamasında bulundu.

10.04.2025 18:52  Güncelleme: 19:02
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Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

"ENDONEZYA KAAN UÇAK PROJESİNDE YER ALMAK İSTİYOR"

Açıklamalarında "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi sunmak isterim" diyen Subianto, "Türk şirketlerini yatırımlar yapmaya davet ettim. Türkiye'yle küresel güneyin liderleri olarak, stratejik ortaklar olarak yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor. Türk inşaat şirketlerini de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Aşı konusunda ortak üretim söz konusu olabilir. Endonezya, KAAN ve denizaltı projelerinde yer almak istiyor. Suriye'deki istikrarı destekliyoruz. Ukrayna'da barışı destekliyoruz. Türkiye Osmanlının devamı bizim için" ifadelerini kullandı.

"ENDONEZYA'NIN FİLİSTİN MESELESİNDEKİ TUTUMUNU TAKDİR EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı: "Tarihi bağlarımız 400 yıl öncesine dayanıyor. Ticaret hacmimizi dengeli şekilde karşılıklı olarak 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. İşbirliğimizde yeni açılımlar yapma noktasında mutabık kaldık. Mevcut projeler ve yeni işbirliklerini değerlendirdik.İşbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Ülkemizde eğitim almış 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Tüm uluslararası platformlardaki işbirliğimizi sürdürüyoruz. Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek temasıyla yapılacak Antalya forumuna gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyuyorum. Halklarımız arasındaki bağları kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini artırarak daha da güçlendirmek istiyoruz. Endonezya'nın Filistin meselesindeki tutumunu takdirle karşılıyoruz."

Endonezya Başbakanı Subiant: KAAN milli muharip uçak projesinde yer almak istiyoruz
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Son Dakika Dünya Endonezya Başbakanı Subiant: KAAN milli muharip uçak projesinde yer almak istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sk 06:
    tank palet de olduğu gibi:::))) 4 19 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Ülkemizin ekonomisi çok kötü durumda 6 9 Yanıtla
  • 220198:
    oglen bu adam Ataturku seviyorum demis tbmm de,, bizim kemalistler costu :)birazdan da gommeye baslarlar 9 1 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Bu projede ve savaş konusunda tüm Türk devletleri birleşmeli 0 0 Yanıtla
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