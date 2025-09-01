Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi - Son Dakika
Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi

Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
01.09.2025 08:49
Haber Videosu

Endonezya'da milletvekillerine verilen ödenekler yüzlerce protestocunun ülkeyi yangın yerine çevirmesine neden olurken, vekillerin evlerinin yağmalandığı gösterilerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, protestolara yol açan milletvekillerine verilen ödeneklerin kaldırılacağını duyurdu.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, protestolara yol açan milletvekillerine verilen ödeneklerin kaldırılacağını duyurdu.

Antara News'ün haberine göre, Devlet Başkanı Subianto, başkent Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda ülkede binlerce kişinin protesto ettiği milletvekili ayrıcalıklarına ilişkin açıklama yaptı. Subianto, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini ifade etti.

8 PARTİ LİDERİ BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Meclisin, kamu ile "doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını" söyleyen Subianto, bu diyaloğa topluluklar ve öğrenciler gibi grupların temsilcilerinin davet edilmesini isteyeceğini belirtti. Subianto, kamunun dikkati çektiği diğer tekliflerin de göz önünde bulundurulacağını ifade ederek 8 partiden liderlerin bu konuda hemfikir olduğunu kaydetti.

ENDONEZYA'DAKİ GÖSTERİLER

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına ve yüksek ödeneklere karşı düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmişti. Bu sırada gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş, motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gösteriler, Affan'ın ölümünün ardından şiddetlenmişti.

7 POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Endonezya Devlet Başkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını belirtmiş, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Vekillerin evlerinin de yağmalandığı olayların ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı. Gösteriler, başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayılmıştı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Endonezya, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

