Üye Girişi
Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika

Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu

01.11.2021 13:42

G-20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme dünya basınında etki yer aldı. 20 dakika olarak planlanan fakat 1 saat 10 dakika süren görüşmeye ilişkin haberinde BBC, "Toplantının en sıcak gündem başlığı F-16 konusuydu" sözlerine yer verilirken CNN International'ın haberinde Biden'ın 'yapıcı ilişkileri sürdürme, anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetme arzusunu' dile getirdiğinin altı çizildi.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, ikinci defa yüz yüze görüştü.

"F-16 KONUSU EN SICAK GÜNDEM BAŞLIKLARINDAN BİRİSİ"

Pozitif bir atmosferde gerçekleştiği belirtilen görüşme dünya basının da gündemindeydi. BBC haberinde "20 dakika olarak planlanan görüşme, 70 dakikaya yakın sürdü" ifadesine yer verdi. Haberde Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve Türkiye'nin karşılığında istediği F-16'lar konusunun toplantının en sıcak gündem başlıklarından birisi olduğu vurgulandı.

"BIDEN, YAPICI İLİŞKİLERİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR"

CNN International Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde Biden'ın 'yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve anlaşmazlıklarımızı etkin bir şekilde yönetme arzusunu' dile getirdiğinin altı çizildi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ TEYİT ETTİ"

The Telegraph gazetesi görüşmede ABD ve Türkiye'nin krizlerden kaçınması gerektiğinin vurgulandığını belirtti. Haberde "Toplantıda Biden, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemini ve ABD ile savunma ortaklığını yeniden teyit etti" ifadesine yer verildi.

"BIDEN, S-400 KONUSUNDAKİ RAHATSIZLIĞINI BİR KEZ DAHA DİLE GETİRDİ"

The Washington Post, "Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hava savunma sistemi konusundaki endişelerini dile getirdi" başlıklı haberinde görüşmede Biden'ın S-400'ler ile ilgili ABD'nin rahatsızlığını bir kez daha dile getirdiği vurgulandı.

1 saat 10 dakika süren Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı

VOICE OF AMERİCA'DAN "ÇOK YAPICI GÖRÜŞME" MANŞETİ

Voice of America "Biden ilişkilerin gergin olduğu dönemde Erdoğan ile görüştü" başlıklı haberinde zirve için 'çok yapıcı görüşme' ifadesine yer verdi

BIDEN'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

İngiliz Daily Mail gazetesi haberinde Biden'ın görüşme öncesi Erdoğan ile fotoğraf çektirirken 'İyi bir konuşma yapmayı planlıyoruz' sözlerine dikkat çekti

ABD'li bazı milletvekillerinin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmaması için Biden'a baskı yaptığı iddiasına yer verilen haberde görüşmede F-16 konusunun da masaya yatırıldığı belirtildi.

New York Times da, görüşmede Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve bunun üzerine Türkiye tarafından gelen F-16 talebinin ele alındığını okurları ile paylaştı.

"KONGRE ONAYI GEREKİYOR"

Alman DW ise haberinde "Roma'daki Erdoğan-Biden görüşmesinden S-400 gibi kronik sorunlara çözüm çıkmadı" ifadesine yer verdi. Aynı habere göre, ABD'nin Türkiye'ye F-16 verip veremeyeceği sorusu Erdoğan-Biden görüşmesinin temel başlıklarından birini oluşturdu. Haberde Erdoğan ile Biden arasında uzlaşma sağlansa bile ABD Kongresi'nin bu satışa onay vermesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Haberi "Biden ve Erdoğan ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirme sözü verdi" başlığı ile duyuran The Hindu, zirve hakkında "çok yapıcı bir görüşme" dedi.

Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Roma, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika Dünya


Son Dakika

Elon Musk, BM'nin 'açlık krizi çıkışına' meydan okudu: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım 14:10 Elon Musk, BM'nin 'açlık krizi çıkışına' meydan okudu: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı 14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı 13:37 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı
İntihar mı cinayet mi? 89 yaşındaki adam, başından tüfekle vurulmuş halde bulundu 13:22 İntihar mı cinayet mi? 89 yaşındaki adam, başından tüfekle vurulmuş halde bulundu Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor 13:03 Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu 12:06 Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi 11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı 11:40 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı

Son Dakika Haberleri
14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı
14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
13:42 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu
13:36 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı
13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor
13:14 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor
13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş
12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar
12:45 Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik
Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi         
14:10
Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık         
14:06
Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor         
14:02
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş         
13:05
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç         
11:57
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü         
10:24
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 14:19:16. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement