NATO Zirvesi öncesinde gülümseten görüntüler! Erdoğan, ülke liderleriyle ayaküstü muhabbet etti - Son Dakika
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NATO Zirvesi öncesinde gülümseten görüntüler! Erdoğan, ülke liderleriyle ayaküstü muhabbet etti

12.07.2023 15:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO - Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir süre sohbet etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Erdoğan, Biden ve Stoltenberg ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor. Erdoğan; Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde ABD Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Ukrayna lideri Zelenski ile bir süre ayaküstü konuştu. O eğlenceli anlar kameralar ile kayıt altına alındı.

SALONA EDİ RAMA İLE BİRLİKTE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salona Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile geldi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir süre sohbet etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de salona girişinin ardından tokalaştığı Erdoğan, Biden ve Stoltenberg ile sohbet etti. Toplantı sırasında Erdoğan ile yan yana oturan Zelenski, oturum öncesinde diğer ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarınca alkışlandı. Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı, basına kapalı yapılıyor.

İşte o anlardan kareler:

NATO Zirvesi öncesinde gülümseten anlar! Erdoğan, liderlerle ayaküstü sohbet etti
NATO Zirvesi öncesinde gülümseten anlar! Erdoğan, liderlerle ayaküstü sohbet etti
NATO Zirvesi öncesinde gülümseten anlar! Erdoğan, liderlerle ayaküstü sohbet etti
NATO Zirvesi öncesinde gülümseten anlar! Erdoğan, liderlerle ayaküstü sohbet etti
NATO Zirvesi öncesinde gülümseten anlar! Erdoğan, liderlerle ayaküstü sohbet etti
NATO Zirvesi öncesinde gülümseten anlar! Erdoğan, liderlerle ayaküstü sohbet etti
NATO Zirvesi öncesinde gülümseten anlar! Erdoğan, liderlerle ayaküstü sohbet etti
YORUMLAR
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Son Dakika Dünya NATO Zirvesi öncesinde gülümseten görüntüler! Erdoğan, ülke liderleriyle ayaküstü muhabbet etti - Son Dakika


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