Eurovision'da İsrail Oylama Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Eurovision'da İsrail Oylama Tartışmaları

Eurovision\'da İsrail Oylama Tartışmaları
13.05.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in finale kalması sonrası oylama sistemi eleştiriliyor, EBU'dan uyarılar geldi.

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in finale kalmasına ilişkin tartışmalar sürerken, organizatörlerden oylama sisteminin "çok çok yakından izlendiği" açıklaması geldi.

Geçen yılki yarışmada İsrail'in sonuçları etkileme kapasitesine ilişkin endişeler dile getirilmişti.

Bazı yayın kuruluşları, İsrail hükümetine ait sosyal medya hesaplarında insanların birden fazla kez oy kullanmasını teşvik eden paylaşımların sonucu etkilemiş olabileceğini öne sürdü.

Avusturya'nın Viyana kentinde devam eden yarışmanın direktörü Martin Green, BBC'ye yaptığı açıklamada "bazı yayın kuruluşlarının yaptığı kimi tanıtımların biraz orantısız olduğu" görüşüne katıldığını söyledi.

Bu durum, bu yılki etkinlik için oylama prosedürlerinin gözden geçirilmesine yol açtı.

Martin Green, kurallara uymayanların "daha yakından inceleneceğini" söyledi.

'Dostane çözümler'

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), geçtiğimiz hafta sonu İsrailli yarışmacı Noam Bettan'ın destekçilerine "İsrail için 10 kez oy verin" dediği videolar yayınlamasının ardından İsrail kamu yayın kuruluşu Kan'a resmi bir uyarı yaptı.

Eurovision, söz konusu paylaşımların "yarışmanın ruhuna uygun olmadığını" söyleyerek kaldırılmalarını istedi.

Bettan'ın tutumunun diskalifiye edilmesine yol açıp açmayacağı sorulduğunda Green, bunun söz konusu olmadığını söyledi: "O noktadan çok uzağız."

BBC'ye konuşan Green, şöyle devam etti:

"Bir sorun varsa diyalog başlatırız ve yaptırımlara başvurmadan, dostane bir şekilde çözmeye çalışırız. "Bir bakıma, dünyaya [çatışmayı] işbirliği içinde çözebileceğimizi öğretmeyi umuyoruz."

İsrail, 12 Mayıs Salı gecesi düzenlenen Eurovision'un ilk yarı finalinde finale katılmaya hak kazanan 10 yarışmacı arasında yer aldı.

Ancak yarı finallere ilişkin oylama verileri, ana yarışma tamamlanana kadar açıklanmayacak.

İsrail'in, bir şarkının bestesel niteliklerine göre puan veren ulusal jürilerden yalnızca 60 puan almasına rağmen halk oylamasında zirvede yer almasının ardından geçen yılın sonuçları soru işaretleri doğurmuştu.

İsrail puanlarının %83'ünü halktan alırken, yarışmanın kazananı Avusturya yalnızca %41'ini halktan aldı.

Basında yer alan haberlere göre İsrail hükümeti için çalışan bir reklam ajansı internet üzerinden reklam verdi ve sosyal medya kullanıcılarını İsrail şarkısını desteklemeye teşvik ederek 20 kez nasıl oy kullanabileceklerini gösterdi.

Avrupa Yayın Birliği, herhangi bir usulsüzlüğe dair kanıt bulmadığını söyledi ancak Kasım 2025'te, oy verme sınırının yarıya indirilerek 10'a düşürülmesini ve hükümetler de dahil olmak üzere üçüncü taraflarca yürütülen "orantısız tanıtım kampanyalarının" caydırılmasını içeren yeni kuralları onayladı.

Ayrıca, internet üzerinden oy kullanan kişilerin oy kullandıkları ülkeyi teyit etmek amacıyla kredi kartı bilgilerini vermesi zorunlu hale getirildi.

Yarışmanın yarı final aşamasında juri oylarının da sayılmasına geri dönüldü. Bu oylar, 2022 yılında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen yarışmada altı jürinin oy alışverişinde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından kaldırılmıştı.

Buna rağmen yarışmanın direktörü Martin Green, mevcut sisteme bütüncül bakıldığında güvenilir olduğunu söylüyor:

"Çok tutarlıyız. Dünyadaki en iyi halk oylama sistemlerinden birine sahibiz. Bu sistem adil, doğru ve güvenli. İnsanlar istediklerini yapmaya çalışabilir. Bu bir şeyi değiştirmeyecek."

Boykot eden ülkeler geri dönecek mi?

Daha önce 2021 Londra Olimpiyatlarında törenleri yöneten Martin Green 2024'ten bu yana Eurovision yarışmasının direktörü.

Green'in görev süresi boyunca Eurovision, İsrail'in Gazze ve Ortadoğu'daki askeri harekâtına karşı çıkan yarışmacılar ve izleyicilerin protestolarıyla karşı karşıya kaldı.

Geçen Kasım ayında, İsrail'in adaylığının askıya alınmasına yönelik girişimin ardından beş yayıncı, 2026'da yarışmayı boykot edeceklerini açıkladı.

Bunlar arasında, İsrail'in eylemlerini en sert eleştiren hükümetler arasında olan İspanya, Hollanda ve İrlanda merkezli yayıncılar da bulunuyordu.

Viyana'daki ilk yarı finalden kısa süre önce konuşan Green, yayıncıların geri dönmesini umduğunu söyledi:

"Burada ailemizin 35 üyesi var ve bu büyük bir parti yapmak için yeterli. Ama biliyorsunuz, beş [üye] yok ve onları özlüyoruz.

"Yarışma sona erdiğinde, diyaloğu yeniden başlatacağımızı biliyorum. Neler olacağını göreceğiz."

Kaynak: BBC

Etkinlikler, Kültür, Müzik, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eurovision'da İsrail Oylama Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Şanlıurfa merkezli 21 ilde ’yasa dışı bahis’ ve ’suç örgütü’ operasyonu: 61 gözaltı Şanlıurfa merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 61 gözaltı
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Saat de verildi 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi
Ankara’da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı
8 haftalık ek doğum izni için son 2 gün 8 haftalık ek doğum izni için son 2 gün
Şehit yakınları için yeni düzenleme Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
23:30
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:25
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
22:01
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
21:34
Fenerbahçe’de 7 ayrılık 100 milyon Euro’luk gelir yolda
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! 100 milyon Euro'luk gelir yolda
21:17
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
20:49
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
20:16
Nijerya’da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:28:57. #7.12#
SON DAKİKA: Eurovision'da İsrail Oylama Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.