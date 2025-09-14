Filipinler\'de başkenti Manila\'da yangında 1100\'den fazla aile evsiz kaldı

Filipinler'in başkenti Manila'da yangın faciası meydana geldi.

AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN NEREDEYSE TÜM KENTİ ESİR ALDI

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Tondo bölgesindeki Happy Land semtinde bulunan bir ahşap bina, dün yerel saat ile 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesinde çıkan yangın kısa sürede çevredeki binalara da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

10 SAATLİK ÇABANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Onlarca yapıyı küle çeviren ve büyük maddi hasara yol açan yangının yaklaşık 10 saatlik çabanın ardından tamamen söndürüldüğü açıklandı. Yangının kesin sebebini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

1100'DEN FAZLA AİLE EVSİZ KALDI

Oluşan hasar nedeniyle 1100'den fazla aile evsiz kaldı. Şans eseri can kaybı yaşanmayan yangın sırasında 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

SPOR SALONLARI VE OKULLAR MAĞDURLARI BARINDIRMAK İÇİN HAZIRLANDI

Manila Belediye Başkanı Isko Moreno yaptığı açıklamada, Filipinler hükümetinin şehir yönetiminin sosyal yardım ve afet müdahale ekiplerini harekete geçirdiğini duyurdu. Moreno, çeşitli kapalı spor salonlarının ve okul binalarının dahil olduğu birçok tahliye alanlarının mağdurları barındırmak üzere hazırlandığını belirtti.

YANGINDAN ETKİLENEN AİLELERE ACİL MADDİ YARDIM

Belediye Başkanı ayrıca, yangından etkilenen ailelere acil maddi yardım sağlanacağını da teyit ederek, "Sosyal yardım ve afet müdahale ekiplerimiz, etkilenen her aileyi tespit etmek ve onlara acil maddi yardım sağlayabilmek için sarı kart vermek amacıyla da görevlendirildi" dedi.