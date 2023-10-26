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Filistin BM Daimi Temsilcisi: İsrail saldırılarında 3 bin çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Filistin BM Daimi Temsilcisi: İsrail saldırılarında 3 bin çocuk hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 26.10.2023 19:49

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in devam eden saldırılarında bugüne kadar 3 bin çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 20 gündür bomba yağdırırken Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur anlattıklarıyla bölgede yaşanan dramı gözler önüne serdi. Mansur, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk, 1700 kadın öldürüldü. Enkazların altında 900'ü çocuk 1600 kadar Filistinli var ve akıbetleri bilinmiyor" dedi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi: İsrail'in saldırılarında 3 bin çocuk öldürüldü

ÖZEL ACİL OTURUM'DA KONUŞTU

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Kurulunda "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı faaliyetlerini" ele almak amacıyla düzenlenen Özel Acil Oturum'da konuştu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi: İsrail'in saldırılarında 3 bin çocuk öldürüldü

"ENKAZLARIN ALTINDA 1600 KADAR FİLİSTİNLİ VAR"

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının "vahşi ve barbarca olduğunu ve bu suçun sona erdirilmesi gerektiğini" vurgulayan Mansur, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk, 1700 kadın öldürüldü. Enkazların altında 900'ü çocuk 1600 kadar Filistinli var ve akıbetleri bilinmiyor" diye konuştu.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi: İsrail'in saldırılarında 3 bin çocuk öldürüldü

"HASTANELER ÖLÜLERİN SAKLANDIĞI BUZDOLAPLARINA DÖNÜŞTÜ"

Mansur, Gazze'de çalışan BM personelinin ve doktorların görevleri için ağır bedel ödediklerini belirterek "Gazze'deki hastaneler ölülerin saklandığı buzdolaplarına dönüştü. Gazze'nin her yerinde ölüm ve yıkım var, güvenli tek yer yok. İbadethaneler, UNRWA okulları İsrail'in bombardımanından kurtulamadı." ifadelerini kullandı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi: İsrail'in saldırılarında 3 bin çocuk öldürüldü

"EVLERİN YÜZDE 40'I YERLE BİR OLDU"

Gazze'de 18 bin kişinin yaralandığını bunların çoğunun hastane koridorlarında tedavi gördüklerini aktaran Mansur, İsrail'in Gazze'deki evlerin yüzde 40'ını yıktığını, 1,4 milyon Filistinlinin de yerinden edildiğini söyledi. Mansur ayrıca "Her gün Gazze'de neredeyse 1000 kişi ölüyor, buna rağmen yeterli dayanışmayı göremiyoruz, nedenini anlayamıyorum." diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Filistin BM Daimi Temsilcisi: İsrail saldırılarında 3 bin çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin BM Daimi Temsilcisi: İsrail saldırılarında 3 bin çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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