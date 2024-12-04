Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü - Son Dakika
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Dünya

Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü

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Fransa'da merakla beklenen karar belli oldu. Fransa'da Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü.

04.12.2024 22:38  Güncelleme: 22:56
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Erken genel seçimin galibi olan solcular, 5 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve getirilen Başbakan Barnier ve hükümetinin aşırı sağla işbirliği içinde olduğunu savunuyordu.

Yaklaşık 3 aydır ülkeyi yöneten azınlık Barnier hükümeti, bugüne kadar sınır güvenliği ve göçle mücadele konularındaki açıklamalarıyla aşırı sağın fikirlerini benimsemekle itham edildi.

Salt çoğunluğu elde edemeyen hükümet, meclisteki yasama faaliyetlerine devam edebilmek için RN vekillerinin işbirliğine ihtiyaç duyuyordu.

Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü.

Fransa\'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Politika, Hükümet, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağ azınlık hükümeti düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Salih Özel:
    darısı buraya ama burda böyle bı şey olmaz 11 21 Yanıtla
  • Ankara null:
    darisi bizimkilere insallah 9 17 Yanıtla
  • yüksel öztürk:
    demokrasi böyle bir şey sanırım 17 6 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    BİZİM SAĞ INDA GİTMESİNE AZ KALDI 2 1 Yanıtla
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