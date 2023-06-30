Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen Gencin Ardından Gösteriler Devam Ediyor - Son Dakika
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Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen Gencin Ardından Gösteriler Devam Ediyor

30.06.2023 09:49

Fransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Protestocular araçları yakıp kamu mallarına zarar verirken, polis göstericilere müdahale etti. Gösterilerin ardından bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa'da 27 Haziran'da Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti.

ARAÇLARI YAKIP KAMU MALLARINA ZARAR VERDİLER

Resmi makamların itidal çağrılarına ve "düzenin sağlanacağı" açıklamalarına rağmen Paris ve diğer şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşandı. Sokaklarda bariyerler kuran protestocular çok sayıda şehirde araç yaktı, dükkanlara ve kamu mallarına zarar verdi.

"NAEL İÇİN İNTİKAM" YAZDILAR

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, olayları önlemek üzere 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 40 bin jandarma ve polisin görevlendirildiğini bildirmişti. Fransız polisi, 667 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın yaşandığı Nanterre'de ana caddede çok sayıda araç yakılırken, göstericiler binaların duvarlarına "Nael için intikam" yazdı.

MECLİS BİNASININ GİRİŞİNİ ATEŞE VERDİLER

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Paris'in merkezindeki bazı ünlü mağazaların yağmalandığı, dükkanların ve restoranların camlarının kırıldığı, ATM'lere zarar verildiği görüldü. Paris'in güneyindeki Clichy-sous-Bois'de göstericiler ilçe meclisi binasının girişini ateşe verdi. Güneydeki Marsilya şehrinde bir kütüphanenin yağmalandığı, polisin yollara barikat kurmak isteyen 150 kişilik grubu biber gazıyla müdahale ederek dağıttığı bildirildi.

OTOBÜS VE TRAMVAY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Paris'te göstericilerin toplu taşıma araçlarına saldırma ihtimaline karşı gün batımından önce tüm şehirde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi. Toulouse şehrinde araçlara, Lyon'da bir tramvaya zarar verildiği belirtildi. Fransız basını, Paris'teki protestoların saat 05.00 itibarıyla büyük ölçüde yatıştığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerek polisle çatışmıştı. Gösterilerin ardından Paris'in Nanterre, Claramat ve Savigny-le-Temple banliyölerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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