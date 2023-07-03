Fransa'da Protestoların Faturası Ağır Oldu! Maliyet 1 Milyar Euro

Fransa'da geçtiğimiz günlerde Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından patlak veren olaylar ülkeyi savaş alanına çevirdi. Adeta iç savaşın yaşandığı ülkede protesto gösterileri birçok şehre sıçradı. Polisle çatışan protestocular, dükkanları yağmalayıp sokakları ateşe verdi. 45 bin polis ve jandarma olaylara müdahale ederken, çok sayıda gösterici gözaltına alınıp tutuklandı.

MARKET, MAĞAZA VE BANKALAR HEDEF ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığı sadece cumartesi gecesi devam eden protestolarda kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı ve 74 bina hasar gördüğünü belirtti. Fransa Sanayi, Dijital Bağımsızlık ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire 6 gündür devam eden protestoların ekonomik maliyetini açıkladı. Bruno Le Maire, 200 süpermarket, 250 tütün satıcısı ile 250 diğer mağaza, banka ve paket servis noktasının hedef alındığını söyledi.

PROTESTOLARIN MALİYETİ 1 MİLYAR EURO

Toplam 1000 bina, 250 polis merkezi ve 5 bin araç ateşe verilirken, ayaklanmanın Fransa'ya altı günlük maliyeti hesaplandı. Zararın en az 1 milyar euro olduğu belirtti.

TURİSTLER REZERVASYONLARI İPTAL EDİYOR

Protesto gösterileri Fransa'da turizmi de olumsuz etkiledi. Paris Turizm Ofisi, yabancı turistlerin rezervasyonlarını iptal ederek ülkeden ayrıldığını, rezervasyonların yüzde 25'inden vazgeçildiğini söyledi. Paris Olimpiyat Oyunları'na bir yıl kala başlayan olaylar turizmcilerin endişelerini artırdı.

45 BİN POLİS ŞİDDET OLAYLARINA MÜDAHALE EDİYOR

Fransa'da 27 Haziran'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel'in öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olaylarına karışanlar polis tarafından gözaltına alınıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 45 bin polisin şiddet olaylarına müdahale ettiğini, protestoların başlamasından bu yana ise 719 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İTFAİYE ERİ MÜDAHALE SIRASINDA ÖLDÜ

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, gece saatlerinde protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale sırasında 24 yaşındaki itfaiye erinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Darmanin, "Dün gece Saint-Denis'deki bir yeraltı otoparkında çok sayıda araçtan çıkan yangınla mücadele ederken, Paris İtfaiyesinde görevli 24 yaşındaki genç bir onbaşı, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ise itfaiye erinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fransız medyası, protestoların şiddetinin azaldığını duyururken; Fransa İçişleri Bakanlığı 45 polis ve itfaiye personelinin protestolara müdahale sırasında yaralandığını bildirdi.

İLK ÖLÜM PROTESTOLARIN 4. GÜNÜNDE YAŞANDI

Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtilmişti.