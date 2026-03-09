Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki - Son Dakika
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Haberin Videosunu İzleyin
Füze düşmesi sonrası Türkiye\'den İran\'a sert tepki
09.03.2026 15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye\'den İran\'a sert tepki
Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik füze daha NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. İran'dan fırlatılan füzenin parçalarının Gaziantep'e düştüğü öğrenilirken, olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. 2. defa tekrarlanan olayla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan "Uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz." denildi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik füzenin NATO güçleri tarafından düşürülmesinin ardından benzer bir olay daha yaşandı. İran'dan ateşlenen ve Türkiye yönüne ilerlediği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep semalarında NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Füzenin bazı parçalarının Gaziantep'e düştüğü öğrenilirken, olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

GAZİANTEP SEMALARINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenerek Türkiye'ye yöneldiği belirlenen balistik füzenin Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek imha edildiği bildirildi. Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı vurgulandı.

TÜM KURUMLAR EŞ GÜDÜM İÇİNDE HAREKET ETTİ

Yaşanan gelişmenin ilk andan itibaren ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği belirtilirken, gerekli savunma ve güvenlik tedbirlerinin hızla devreye alındığı ifade edildi. Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili birimlerin koordinasyon içinde hareket ettiği aktarıldı.

"UYARIMIZI GÜÇLÜ ŞEKİLDE YİNELİYORUZ"

İletişim Başkanlığı açıklamasının devamın şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."

Uluslararası İlişkiler, Gaziantep, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, Nato, İran

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Tuncay Tuncay:
    anca tepki verriz daha otesi yurek ve cesaret isi 10 83 Yanıtla
    harun 8071 harun 8071:
    napacak laaaa, İsrail abd nin yanında savaşa mı girecek 68 1
    Enis Çakar Enis Çakar:
    tuncay abi senin fikrini çok merak ediyorum ne yapalım abicim 7 0
    Şakir Keser Şakir Keser:
    Harun amaç o zaten bana göre Türkiye zaten Amerika'nın yanında 0 1
  • Turğut Ağuş Turğut Ağuş:
    İran değilde başkaları kışkırtıyor gibi tuzağa düşmemek lazım 76 2 Yanıtla
    Mustafa Aydın Sayın Mustafa Aydın Sayın:
    İran yahu niye İran'ın acem oyunu yapacağına inanmiyorsunuz?yoksa siz molla rejiminin islami olduğuna mi inanıyorsunuz? 0 0
  • Yunus Kaba Yunus Kaba:
    kınama kınarlar maşallah kınama bakanı lazım bize 7 34 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    bence NATO bizi savaşa çekmek için Akdeniz’de bulunan bir gemiden atıyor olabilir ne hikmet ise düşen füzenin üzerinde İran’a ait bir yazı emare yok 27 4 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Temel fıkrasındaki gibi; benim ben devam et :) 7 0 Yanıtla
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:50
İran’ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor Ölü ve yaralılar var
İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
