İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı - Son Dakika
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Dünya

İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı

İstanbul\'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan\'a yardım çağrısı

İstanbul'a gelirken Moldova'da havalimanında gözaltına alınan Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım istedi.

27.03.2025 20:30
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Moldova'da havalimanında 3 gün önce gözaltına alınan Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yardım çağrısında bulundu.

GÖZALTINA ALINAN GAGAVUZYA LİDERİ, ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Moldova'da 3 gündür gözaltında tutulan Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedi. Gutsul paylaşımında, "Yüreğimde derin bir acıyla ve adalete olan sarsılmaz inancımla tamamen uydurma suçlamalarla konulduğum Moldova'daki gözaltı merkezinden size sesleniyorum. Bu gözaltı, sadece bir siyasi baskı eylemi değil, aynı zamanda Kişinev'in Gagavuzya özerkliğini ve halkımızın kendi geleceğini tayin etme hakkını zayıflatmaya yönelik sistematik bir planının parçasıdır" ifadelerini kullandı.

"GAGAVUZ HALKI SİZİN DESTEĞİNİZE İHTİYAÇ DUYMAKTADIR"

Gutsul, "Moldova makamları, büyük Süleyman Demirel'in desteğiyle halkımızın 30 yıl önce iç çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi çerçevesinde Kişinev ile yaptığı toplumsal sözleşmeyi yok etmektedir. Büyük Türkiye'nin lideri olarak siz, dünya genelinde Türk halklarının haklarını savunma noktasında defalarca ilkesel bir duruş sergilediniz. Bugün dil ve kültür açısından kardeşleriniz olan Gagavuz halkı, sizin desteğinize acilen ihtiyaç duymaktadır. Kişinev, Gagavuzya'nın anayasal özerklik güvencelerini, etnik azınlıkların haklarına ilişkin uluslararası normlar ve demokrasinin temel ilkelerini açıkça ihlal etmektedir. Sizden Gagavuz halkına yönelik siyasi baskıları kamuoyunda kınamanızı, Moldova makamlarına diplomatik kanallar aracılığıyla baskı uygulamanızı ve benim en kısa zamanda serbest bırakılmam yönündeki talebi desteklemenizi önemle arz ediyorum. Gagavuzya her zaman Türkiye'yi ağabey ve koruyucu olarak görmüştür. Eminim ki bu kritik dönemde halkımızın yasal haklar için verdiği mücadelede bizleri yalnız bırakmayacaksınız" dedi.

"MOLDOVA HÜKÜMETİNE BASKI YAPIN"

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Rusya lideri Vladimir Putin'e yaptığı çağrıda ise Moldova hükümetine serbest kalması yönünde baskı yapmak üzere "tüm diplomatik, politik ve yasal mekanizmaları" kullanmasını istedi. Gözaltına alınmasının Gagavuzya'nın haklarına ve özgürlüğüne, kimliklerini tanımlayan her şeye "açık bir saldırı" olduğunu belirten Gutsul, "Adaletin her daim bekçisi olmuş bir devletin lideri olarak sizden Gagavuz özerkliğinin bağımsız Moldova Cumhuriyeti içindeki özel statüsüne kesin ve net bir şekilde destek vermenizi rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

MOLDOVA'NIN BAŞKENTİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rus yanlısı politikalarıyla bilinen Gutsul, İstanbul'a gitmek üzere geldiği Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda Salı günü gözaltına alınmıştı. Gutsul'un gözaltına alınma gerekçesine dair bilgi verilmemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gutsul'un gözaltına alınmasına tepki göstererek, Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu'nun siyasi rakiplerine karşı "açık baskı taktikleri" kullanıldığını ifade etmişti. Peskov, "Kremlin, Gagavuzya lideri Gutsul'u gözaltına alan Moldova makamlarının eylemlerini kınıyor. Kişinev bu tür yöntemlerden vazgeçmeli" demişti.

Moldova'da savcılık, geçtiğimiz yıl Gutsul'u Rusya'dan gelen fonları ülkede artık yasaklı olan Rus yanlısı Shor Partisi'ne aktarmakla suçlamıştı.

Çoğunluğunu etnik Türklerin oluşturduğu 140 bin nüfuslu Gagavuzya, Moldova'ya bağlı özerk bölge statüsünde. Gagavuzya'da son seçimleri kazanan Gutsul, Rusya'ya yakınlığı nedeniyle Moldova'nın Avrupa yanlısı hükümetiyle anlaşmazlık yaşıyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Vladimir Putin, İstanbul, Politika, Moldova, Rusya, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Yunus Durak:
    Hadi bakalım miller, filistin içi suriye için ağlayıp ağıt yakıyordunuz, şimdi Gagavuz Türkü öz kardeşlerimiz için yardım eli uzatın. Tabi Türklük ruhu varsa 144 45 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Sevgili Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya sayın cumhurbaşkanımız Türkiye nin dışında herkese el uzatır .biz sizin kadar şanslı değiliz 60 70 Yanıtla
  • ramazanefe66:
    Ekrem imam oğlunu arasaydı ya?????? 38 49 Yanıtla
  • yamacziya:
    Sayın cumhurbaşkanım lütfen gagavuz Türklerindir lideri bu hanım kardeşimiz için inisiyatif alın 60 5 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Özel direk giderdi aslında ama kim takardı bilmem.... 27 37 Yanıtla
  • Bayram :
    Erdogan sadece araplara yardim eder diyen cehapeli sgrlar, siz hic türk devleterine gittinizmi? Tüm türk tarhinin restarosyanlari gördünüzmü? Ulan hic bisi bilmiyorsaniz önünzdeki klavyeye erdoganin türk devletlerinde yaptirdigi restarosyonlar diye tiklayin… 22 38 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    O kolay iş 35 13 Yanıtla
  • k K:
    ''Hiçbir şey yasadışı değildi, çünkü artık yasa diye bir şey yoktu.'' George Orwell ,1984 15 5 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Tezgah bu..! Karışmayın 3 17 Yanıtla
  • Ismail keskin:
    şimdi bazıları gider İngiltereye şikayet eder 8 11 Yanıtla
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