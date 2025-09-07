Gazze ablukasını kırmak için yola çıkacaklar! Tarih değişti

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak için yola çıkmaya hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan filoya katılacak tekneler İtalya'da toplandı.

HAREKET TARİHİ DEĞİŞTİ

Dünyanın gözü yola çıkacak filoya çevrilirken; Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia hareket tarihinin değiştiğini açıkladı.

Delia, bunun teknik bir gecikme değil, teknelerin buluşabilmesi için olduğunu ve bu sürede hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

YENİ TARİH BELLİ OLDU

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelerin hareket etmeleri için daha önce 7 Eylül tarihini verdiklerini hatırlatan Delia, "Aslında bir gecikme daha yaşadık. Bu teknik bir gecikme değil, tüm teknelerin birleşmesi ve buluşması gerektiği için oldu. İspanya'dan yola çıkan tekneler Tunus'a geliyorlar, hatta bazıları bugün Tunus'a vardı bile. Bizim teknelerimizle, ardından Yunanistan'dan gelecek olanlarla buluşmaları gerekiyor.

İspanyol tekneleri yolculuk başında bloke oldular. Bizim alternatifimiz, ya yola çıkıp onları açık denizde birkaç gün beklemekti ya da karada beklemekti. Karada kalmayı tercih ettik, bir yandan yakıt israf etmemek için çünkü bunlar bizim için çok yüksek maliyetler. Burada kalarak tüm yolcularımıza, yani bütün aktivistlere, gazetecilere, siyasetçilere verdiğimiz eğitimi sürdürme imkanımız oldu." diye konuştu.

"EĞER BİZE BİR ŞEY OLURSA..."

Delia, karada beklemelerinin kendilerine sefere katılacak olan mürettebatın eğitimi için imkan verdiğine işaret ederek, "Bu eğitim, İsrail donanması tarafından olası bir müdahale sırasında neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacak hukuki eğitim de dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde yapılandırılmıştır. Biz yasal ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğimizi vurguluyoruz. Ama aynı zamanda hangi sınırlar içinde hareket ettiğimizi çok iyi açıklamak istiyoruz ve bu da eğitimin bir parçası." dedi.

Eğitimin önemli bir kısmının şiddet içermeyen davranışlarla ilgili olduğunu anlatan Delia, "Biz pasif direniş teorisinden yola çıkıyoruz. Bu, herkesin bildiği, yıllar önce Mahatma Gandhi tarafından ortaya konmuş bir yöntem ve tarih boyunca pek çok hareket tarafından kullanılmıştır.

İşte biz de bu teknikleri teknelerde bulunacak olanlara aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü olası psikolojik, sözlü ya da fiziksel provokasyonlarla karşılaşıldığında biz tepki vermeyeceğiz. Yapacağımız şey tamamen sakin ve hareketsiz kalmak olacak. Bunu özellikle vurguluyoruz çünkü bilmenizi istiyoruz ki, eğer bize bir şey olursa, Gazze'ye yardım ulaştırmak isteyen silahsız, şiddet içermeyen, barışçıl insanlara olacak." ifadelerini kullandı.

"BİZ YENİ BAŞLIYORUZ VE DURMAYACAĞIZ"

Bu hareketin katlanarak büyüdüğünü dile getiren Delia, "Biz Gazze'ye ulaşmak için yola çıkıyoruz, oraya varıp varamayacağımızı bilmiyoruz. Biliyoruz ki bizden önce aynı şeyi denemeye çalışan, örneğin Özgürlük Filosu Koalisyonu misyonları, İsrail tarafından engellendi. Teknelerine el konuldu, insanlar alıkonuldu. Bunlar bir 'tutuklama' değil, uluslararası sularda bir 'kaçırma'ydı. Dolayısıyla, biz de benzer bir durumla karşılaşabiliriz. Fakat bu kez tekneler çok fazla olacak, yaklaşık 50 tekne.

Yüzlerce katılımcı olacak, sadece İtalya'dan aralarında farklı milletlerden yaklaşık 200 kişi yola çıkıyor. Bu yüzden yardımları, yiyecek ve ilaçları ulaştırmayı başarıp başaramayacağımızı bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var: Bir hareket doğdu. Biz yeni başlıyoruz ve durmayacağız. Gazze'ye ulaşmayı başarırsak bu bir emsal oluşturacak. O insani koridoru işlemeye devam edeceğiz, resmi koridorların açılmasını talep edeceğiz, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını isteyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BU HAREKETİN GÜCÜ KARŞISINDA BİZLER DE HAYRANLIK DUYUYORUZ"

Bu ay ortasında Birleşmiş Milletler'de çok önemli bir toplantı yapılacağını ve ana gündemin Filistin devletinin tanınması olacağını anımsatan Delia, şunları kaydetti: "Pek çok devlet, Filistin devletini zaten tanıdı. Bu sadece biçimsel bir adım gibi görünse de siyasette biçimin çok büyük bir ağırlığı vardır. Bu nedenle biz aynı zamanda Filistin devletinin tanınmasını talep etmek için denize açılıyoruz. Bu hareketin gücü karşısında bizler bile çok büyük bir şaşkınlık ve hayranlık duyuyoruz."