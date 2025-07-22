Gazze'de açlıktan bebeğini kaybeden baba: "Dünya Gazze'ye bir kutu mama gönderemiyorsa hepimiz ölece - Son Dakika
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Gazze'de açlıktan bebeğini kaybeden baba: "Dünya Gazze'ye bir kutu mama gönderemiyorsa hepimiz ölece

22.07.2025 14:43
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı abluka sonucu, bölgede açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölümler artıyor. 40 günlük bir bebek, bebek maması ve takviye gıdaların bulunamaması sonucu hayatını kaybetti. Bebeğin babası Ethem es-Safedi, 'Bırak biz yetişkinleri, eğer bütün dünya Gazze'ye bir kutu mama gönderemiyorsa, hepimiz öleceğiz.' dedi. Gazze Şeridi'nde açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk olmak üzere en az 88'e çıktı.

Açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybeden 40 günlük olan Yusuf Muhammed es-Safedi'den görüntüler - Yusuf bebeğin babası Ethem es-Safedi ile röportaj - Baba Ethem es-Safedi'nin hayatını kaybeden bebeğini defnetmeye götürmesi

- "Bebeklerimize vermek için mama istemiştik, bebeğimiz hayatını kaybetti çünkü bir karton mama bile yok. Her bebek, her çocuk ölüm riskiyle altında"

- "Hastanelere her gün 100-150 şehit geliyor içinde bulunduğumuz kıtlık yüzünden. Yeter artık bize yapılan bu zulüm bu kahır"

- "Gençler ve yetişkinler yiyecek bulmak için yardım dağıtım merkezlerine gidiyorlar ama canlarını veriyorlar. Yürüyerek gidip kefen içinde dönüyorlar"

GAZZE (AA) - İsrail'in açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde 40 günlük bebeğini yetersiz beslenme ve açlık sebebiyle kaybeden Filistinli Ethem es-Safedi, "Bırak biz yetişkinleri, eğer bütün dünya Gazze'ye bir kutu mama gönderemiyorsa, hepimiz öleceğiz." dedi.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası sonucu Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde henüz 40 günlük olan Yusuf Muhammed es-Safedi de bebek maması ve takviye gıdaların bulunamaması sonucu açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybedenlerden biri.

Yusuf bebeğin babası Ethem es-Safedi, kucağında hayatını kaybeden bebeğiyle AA muhabirine açıklamada bulundu.

Safedi, "Bebek 40 günlüktü. Bebek maması yok, annelerin sütü kesildi, ekmek yok, yiyecek yok." dedi.

İsrail'in insani yardım girişini engellemesine işaret eden acılı baba, "Bütün bunlar abluka altında olmamızdan ve sınır kapılarının kapalı olmasından kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Safedi, "Biz kıtlık çekiyoruz; çocuklarımıza mama, kadınlarımıza yiyecek bulamıyoruz. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamaz hale geldik." şeklinde konuştu.

Gazze'ye saldırıların durdurulmamasına ve İsrail'in desteklenmesine işaret eden Safedi, "tüm dünyanın Gazze Şeridi'ne karşı olduğunu" vurguladı.

- "Bebeklerimize vermek için mama istemiştik, bebeğimiz hayatını kaybetti"

Safedi, Gazze'ye yardımların ulaştırılamamasına ilişkin, "Yardım çağrısı yaptığımız hiçbir Arap ülkesi bize yardım edemedi. Tüm Arap liderlerine çağrıda bulunduk, ama kimse bize yardım edemiyor ve kimse bizim için bir şey yapamıyor." diye konuştu.

Filistinli baba, "Bebeklerimize vermek için mama istemiştik, bebeğimiz hayatını kaybetti çünkü bir karton mama bile yok. Her bebek, her çocuk ölüm riskiyle altında." dedi.

Safedi, "Bırak bizi yetişkinleri, eğer bütün dünya Gazze'ye bir kutu mama gönderemiyorsa, hepimiz öleceğiz. Çünkü biz yetişkinler buraya yiyecek sokabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

- "Gençler ve yetişkinler yiyecek almak için dağıtım merkezine ölüme gidiyor"

"Genel bir kıtlık içindeyiz." diyen Filistinli baba, bebekler için mama ulaştırmaktan başka seçenek olmadığının altını çizerek içinde bulundukları çaresizlikten serzenişte bulundu.

Safedi, "Gençler ve yetişkinler yiyecek bulmak için yardım dağıtım merkezlerine gidiyorlar ama canlarını veriyorlar. Yürüyerek gidip kefen içinde dönüyorlar." dedi.

Filistinli acılı baba, "Hastanelere her gün 100-150 şehit geliyor içinde bulunduğumuz kıtlık yüzünden. Yeter artık bize yapılan bu zulüm bu kahır." şeklinde konuştu.

- "Her gün bir çocuk ölüyor, kalanları da ölüm riski altında"

Safedi, "Artık konuşmaya takatimiz kalmadı, ayaklarımızın üzerinde durmaya halimiz yok." ifadelerini kullandı.

Acılı baba, "Her gün bir çocuk ölüyor, diğerleri de ölüm riski altında. Yiyecek içecek hiçbir şey yok." dedi.

Filistinli baba Safedi, yaşadıkları karşısında metanetini ve Allah'a olan tevekkülünü kaybetmeyerek, "Allah bize yeter o ne güzel vekildir" dedi.

- Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de açlıktan bebeğini kaybeden baba: 'Dünya Gazze'ye bir kutu mama gönderemiyorsa hepimiz ölece - Son Dakika

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