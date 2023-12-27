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Gazze hükümetinden soruşturma komitesi talebi: İsrail, Filistinlilerin naaşlarından organ çalıyor - Son Dakika
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Gazze hükümetinden soruşturma komitesi talebi: İsrail, Filistinlilerin naaşlarından organ çalıyor

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail ile ilgili iddia ortalığı karıştırdı. İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayan Gazze'deki hükümet, konuya ilişkin uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

27.12.2023 - 07:18,  Güncelleme: 07:49
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Gazze'deki hükümet, İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

"ŞEHİTLERİN VÜCUTLARINDAN HAYATİ ORGANLARI ÇALINMIŞ"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara harekatından sonra öldürülen ve el konulan 80 Filistinliye ait cenazenin onurunun hiçe sayıldığı ifade edildi. Cenazelerin Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün teslim alındığı hatırlatılan açıklamada, "Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Gazze hükümetinden soruşturma komitesi talebi: İsrail, Filistinlilerin naaşlarından organ çalıyor

"İSRAİL BAZI ŞEHİTLERİN NAAŞLARINI DA ÇALMIŞTI"

Açıklamada, "İşgal, soykırım savaşı sırasında bu suçu (cenazelerin alıkonulması) defalarca tekrarladı. Daha önce de Cibaliya'da bazı mezarlarda nebbaşlık yaparak bazı şehitlerin naaşlarını çalmışlardı" değerlendirmesinde bulunuldu. İsrail'in onlarca cesedi daha elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Filistinlilerin cenazelerinin kaçırılması ve organlarının çalınmasına ilişkin bağımsız uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldı. Açıklamada, İsrail'in işlemiş olduğu bu gibi vahşi suçlara yönelik Kızılhaç Örgütü gibi Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin sessiz kalmalarına da tepki gösterildi.

Gazze hükümetinden soruşturma komitesi talebi: İsrail, Filistinlilerin naaşlarından organ çalıyor

"NAAŞLARIN BİR KISMI TAM, BAZILARININ İSE UZUVLARI VARDI"

Gazze'deki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinin Müdürü Mervan el-Hams da Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinlilere ait yaklaşık 80 cenazenin Gazze Şeridi'ne gönderileceği yönünde kendilerini bilgilendirdiğini aktarmıştı. "Onlarca şehidin naaşı bir konteyner içinde geldi. Naaşların bir kısmı tam, bazılarının sadece uzuvları vardı. Bazı cesetler ise çürümüştü" açıklamasında bulunan Hams, cesetlerin yoğun nüfuslu bir bölgede konteynerden çıkarılması durumunda, salgına neden olabilecek güçlü bir koku yaydığını vurgulamıştı.

Gazze hükümetinden soruşturma komitesi talebi: İsrail, Filistinlilerin naaşlarından organ çalıyor

80 NAAŞ DÜN SINIR KAPISINDAN TESLİM EDİLDİ

İsrail Gazze'ye yönelik kara operasyonunu başlattığı andan itibaren el koyduğu Filistinlilere ait yaklaşık 80 naaşı, dün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden teslim etmişti. Kimliği belirlenemeyen naaşlar, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel el-Sultan Mezarlığı'na defnedilmişti.

Gazze hükümetinden soruşturma komitesi talebi: İsrail, Filistinlilerin naaşlarından organ çalıyor
Kaynak: AA
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