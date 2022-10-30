Güney Kore'de 153 kişinin hayatını kaybettiği izdihamın görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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Güney Kore'de 153 kişinin hayatını kaybettiği izdihamın görüntüleri ortaya çıktı!

30.10.2022 13:14

Güney Kore'deki Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanan izdihamda 153 kişi hayatını kaybederken, 19'u ağır 82 kişi yaralandı. İzdihamın Itaewon'daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandığı ortaya çıkarken, mekanda uyuşturucu uyuşturucu madde içeren şekerler dağıtıldığı iddiası da ses getirdi. Diğer taraftan izdihamın yaşandığı anlarda insanların iç içe geçerek kilitlendiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 153 kişi yaşamını yitirirken, 19'u ağır 82 kişi yaralandı.

ÖLENLERİN ARASINDA NORVEÇ VATANDAŞLARI DA VAR

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu, 97 kadın ve 54 erkeğin izdihamda can verdiğini bildirdi. Ölenlerden 19'unun yabancı uyruklu olduğu, aralarında Çin, Özbekistan ve Norveç vatandaşlarının bulunduğunu kaydedildi. Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı.

Güney Kore'de 151 kişinin öldüğü izdihamın görüntüleri ortaya çıktı! Binlerce kişi iç içe geçerek adeta kilitlenmiş

140 CİVARINDA ACİL DURUM ARACI SEVK EDİLDİ

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti. Choi, olay yerine 800'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

İZDİHAMIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 151 kişinin hayatını kaybettiği izdihamın görüntüleri de ortaya çıktı. İnternete düşen videolarda binlerce kişinin iç içe geçerek kilitlendiği ve hareketsiz şekilde donup kaldıkları anlar yer aldı. Çevredekilerin yardım etmek için el uzattığı kalabalığın çaresizliği de kameralara anbean yansıdı.

UYUŞTURUCU MADDDE İÇEREN ŞEKER DAĞITILDI İDDİASI

Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon'daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı. Öte yandan mekanda uyuşturucu madde içeren şeker dağıtıldığına ilişkin iddialar da sosyal medyada yayıldı.

Güney Kore'de 151 kişinin öldüğü izdihamın görüntüleri ortaya çıktı! Binlerce kişi iç içe geçerek adeta kilitlenmiş

KUTLAMALARA 100 BİN KİŞİ KATILDI

Seul'ün merkezindeki Itaewon'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Görüntülerde, üzerleri örtülü bir şekilde yerde yan yana yatırılan cansız bedenler olduğu gözlenirken kutlamaya katılanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda izdiham anlarının dehşeti gözler önüne serildi. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken polisin hayatının kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve aileleri ile irtibat kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güney Kore'de 151 kişinin öldüğü izdihamın görüntüleri ortaya çıktı! Binlerce kişi iç içe geçerek adeta kilitlenmiş

ÜLKEDEKİ EN ÖLÜMCÜL İKİNCİ FACİA

Olay, Güney Kore'de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olayın hemen ardından düzenlediği acil durum toplantılarında olay yerinde hızlı ilk yardım görevlilerinin sevk edilmesi ve yaralıların tedavi edilmesi talimatını verdi. Yoon, ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatılmasını istedi. Televizyonlardan halka seslenen Yoon, "ulusal yas" ilan ederken, "Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı." dedi.

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de 153 kişinin hayatını kaybettiği izdihamın görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika


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