Gürcistan'da Protestolar Şiddetlendi - Son Dakika
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Gürcistan'da Protestolar Şiddetlendi

Gürcistan\'da Protestolar Şiddetlendi

Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı protestolar sırasında muhalefet lideri gözaltına alındı.

02.12.2024 17:48
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(ANKARA) - Gürcistan polisi, AB katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı parlamento önünde düzenlenen miting için toplanan hükümet karşıtı protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettikten sonra kalabalık arasında bulunan muhalefet lideri Zurab Japaridze'yi gözaltına aldı.

Gürcistan'daki protestolar, hükümetin geçen hafta AB'ye katılım müzakerelerini askıya aldığını açıklamasıyla şiddetlendi. Protestocular, dün gece yine Tiflis'in merkezi Rustaveli Caddesi'nde toplandı. Bazıları polise havai fişek fırlatırken, polis de tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Daha sonra polis, sonunda protestocuları parlamento binasından uzaklaştırarak çatışmayı sona erdirdi.

Ülkenin muhalefet partilerinin bir araya gelip kurdukları koalisyonu olan "Değişim İçin Koalisyon", sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, liderlerinden Zurab Japaridze'nin bugün erken saatlerde mitingden ayrılırken polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Sosyal medya paylaşımındaki görüntülerde, Japaridze'nin maskeli polisler tarafından plakasız bir araca bindirildiği görüldü. Kendisine herhangi bir suç isnat edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Siyaset bilimciler, Gürcü hükümetinin bu hareketini, Rusya'nın etkisiyle Batı yanlısı politikalardan uzaklaşıldığının bir teyidi olarak değerlendirirken; iktidar partisi, bunu reddetti.

Olayların başlangıcından bu yana 113 kişinin yaralandı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, gece boyunca süren protestolarda 21 polis memurunun yaralandığını bildirirken; olayların başlangıcından bu yana 113 kişinin yaralandığını açıkladı. Başbakan Irakli Kobakhidze, muhalefeti anayasal düzeni yıkmaya yönelik "koordineli şiddet" uygulamakla suçladı.

ABD ve AB, Gürcistan'ın "demokratik gerileme" olarak gördükleri durumundan endişeli

ABD ve AB, Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktada yer alan ve bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan 3,7 milyon nüfuslu Gürcistan'ın "demokratik gerileme olarak nitelendirdikleri durumundan endişe duyduklarını" belirtti. Moskova, Gürcistan'ın iç meselelerine müdahale ettiğini reddederken, Rusya'nın eski devlet başkanlarından Dimitri Medvedev, dün Gürcistan'ın "Ukrayna yolunda hızla karanlık uçuruma doğru ilerlediği" uyarısında bulundu ve "Genellikle bu tür şeylerin sonu çok kötü biter" dedi. Son gösterilerin başlamasından bu yana onlarca protestocu da yaralanırken, ABD polisin aşırı güç kullanmasını kınadı.

Zourabichvili: "Bu bütün bir ülkenin isyanıdır"

Protestocuları destekleyen AB yanlısı Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, tutuklananların birçoğunun dayak sonucu baş ve yüz yaralanmaları yaşadığını söyledi. Bir Fransız haber kuruluşuna verdiği demeçte Zourabichvili, "Bu bütün bir ülkenin isyanıdır" dedi.

Zourabichvili, ayrıca geçen ay iktidar partisi Gürcü Rüyası Partisi tarafından kazanılan seçimlerin iptali için anayasa mahkemesine baskı yapılması çağrısında bulundu. Hem muhalefet hem de Zourabichvili seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürdü. Yetkileri büyük ölçüde sembolik Zourabichvili, bu ay görev süresi dolduğunda görevi bırakmayacağını çünkü halefini seçecek parlamentonun gayrimeşru olduğunu öne sürdü.

Seçim komisyonu ise, oylamanın adil olduğunu bildirdi. Başbakan Kobakhidze, dün yaptığı açıklamada, "Zourabichvili'nin muhalefetin seçim yenilgisine duygusal tepki verdiğini ve ay sonunda başkanlık sarayını terk etmek zorunda kalacağını" söyledi.

En az dört Gürcü büyükelçi istifa etti

Yüzlerce diplomat ve devlet memuru, AB ile müzakerelerin askıya alınması ve dört yıl boyunca bloktan herhangi bir fon alınmaması kararını protesto eden açık mektuplar imzaladı. En az dört Gürcü büyükelçi istifa etti.

Gürcistan'da iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın, "yabancı ajanlar" ve "LGBTQ artı haklarını kısıtlayan yasalar" çıkarması nedeniyle aylardır gerilim yaşanıyor. Gürcü Rüyası, ülkenin egemenliğini dış müdahalelere karşı korumak ve Batı'nın ülkeyi Rusya ile bir savaşa sürüklemesini engellemek için hareket ettiğini ifade ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Gürcistan'da Protestolar Şiddetlendi - Son Dakika

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