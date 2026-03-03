ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler - Son Dakika
ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler

03.03.2026 01:33
ABD ve İsrail'in, İran lideri Ali Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı. ABD ve İsrail istihbarat birimlerinin, operasyon öncesinde Hamaney'i aylarca yakından izlediği ve üst düzey yetkililerin aynı yerleşkede toplanmasını ''fırsat'' olarak değerlendirdiği belirlendi. Takip sürecinde Hamaney'in gündüz kendisini daha güvende hissettiği ve koruma protokollerini esnettiğini saptanması nedeniyle normal şartlarda gece yapılması planlanan saldırının sabaha alındı.

ABD ve İsrail istihbarat birimlerinin, düzenlenen operasyon öncesinde İran lideri Ali Hamaney'i aylarca yakından izlediği ve üst düzey yetkililerin aynı yerleşkede toplanmasını "fırsat" olarak değerlendirdiği belirlendi.

GÜNLÜK RUTİNİ İZLENDİ, UYGUN ZAMAN BEKLENDİ

CNN'in operasyona ilişkin bilgi sahibi olan 5 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, aralarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) da olduğu ABD ve İsrail istihbarat birimleri, Hamaney'in günlük rutinini, görüştüğü isimleri, iletişim yöntemlerini ve olası saldırı durumunda çekilebileceği noktaları uzun süre mercek altına aldı.

Yetkililer, istihbarat birimlerinin yalnızca Hamaney'i değil, İran'ın üst düzey siyasi ve askeri yetkililerini de takip ettiğini, bu isimlerin nadiren aynı yerde bir araya gelmesi nedeniyle uygun zamanın beklendiğini belirtti.

Hamaney'e yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı

SALDIRININ SABAH YAPILMASININ NEDENİ: HAMANEY'İN KENDİNİ GÜNDÜZ DAHA GÜVENDE HİSSETMESİ

İstihbaratın, takip sürecinde Hamaney'in gündüz kendisini daha güvende hissettiğini ve koruma protokollerini bu saatlerde esnettiğini saptadığını aktaran yetkililer, bu nedenle normal şartlarda gece yapılması planlanan saldırının sabah saatlerine kaydırıldığını ifade etti.

Yetkililer, İranlı üst düzey görevlilerin Tahran'daki liderlik ofisi, cumhurbaşkanlığı ve ulusal güvenlik birimlerinin bulunduğu yerleşkede cumartesi sabahı ayrı noktalarda toplantı planlamasının istihbarat açısından "fırsat" olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Hamaney'e yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı

HAZIRLIK SÜRECİ MAR-A-LAGO'DA HIZ KAZANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonun hazırlık süreci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Aralık 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ı Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago ziyaretiyle hız kazandı.

Görüşmede Netanyahu, İran'ın balistik füze programını ilerlettiği ve nükleer kapasitesini yeniden canlandırmaya çalıştığına dair istihbarat paylaştı. Trump, bu görüşmede İsrail'in füze tesislerini hedef alacak askeri hamlelerine destek vereceğini taahhüt etti.

Hamaney'e yönelik aylar süren istihbarat takibinin ayrıntıları ortaya çıktı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

