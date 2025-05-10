Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum - Son Dakika
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Dünya

Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Hindistan ve Pakistan\'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye\'den ilk yorum

Günlerdir savaşan Pakistan ve Hindistan'ın ateşkes ilan ederken, ateşkes görüşmelerinde yer alan Türkiye'den ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sorunların çatışma yerine diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır." derken Dışişleri Bakanlığı, " benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının kurulması gerektiği aşikardır." açıklamasını yaptı.

10.05.2025 18:47
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ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle Hindistan ve Pakistan arasında günlerdir süren çatışmaların sona erdiğini açıkladı.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN'DANA TEŞKES KARARI

Asya'da komşu ülkeler Pakistan ve Hindistan arasında günlerdir devam eden savaştan sevindiren haber geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ve Hindistan'ın ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Truth Social hesabından bir mesaj paylaşan Trump, Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda bir ateşkese varıldığını açıkladı. Trump, mesajında " Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. Trump, ayrıca "Her iki ülkeyi de sağduyu ve büyük zekalarını kullandıkları için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE TÜRKİYE DE YER ALDI

Ateşkes kararının ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, "Ateşkes görüşmelerini ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye yürüttü" derken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı da ateşkesin yürürlüğe girdiğini doğruladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: SORUNLARIN DİPLOMASİYLE ÇÖZÜLMESİ HERKESİN YARARINA

İki ülkenin ateşkes ilan etmesine de ilk yorumlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Pakistan ile Hindistan arasında gerilimin düşürülmesi ve ateşkes kararı alınması memnuniyet vericidir. Sorunların çatışma yerine diyalogla ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomasiyle çözülmesi herkesin yararına olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak diplomasiyi önceleyen ilkesel tutumumuzla tüm coğrafyalarda barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: DİYALOG MEKANİZMALARININ KURULMASI GEREKTİĞİ AŞİKAR

Ateşkese ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz. Güney Asya'da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır. Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TÜRKİYE BARIŞ İSTEYENLER İÇİN EN GÜVENİLİR ORTAKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanımız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır. Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye'nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır."

Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

İLK HAMLE PAKİSTAN'DAN

Ateşkes kararı çıkmadan kısa bir süre önce de açıklamalarda bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Hindistan'ın çatışmalara son vermesi halinde ülkesinin de aynı adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Dar, "Onlar durursa biz de dururuz. Yıkım ve fonların boşa harcanmasını istemiyoruz. Hiçbir ülkenin hegemonyası olmadan barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi de saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı, Cevdet Yılmaz, Donald Trump, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • huseyin ergun:
    Hindistan görünce karşıaında bizi geri adım attı. İhalar sihalar pakistanla kardeşliğimizi güçlendirdi Darısı diğer mazlumların başına. 40 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Savaşı başlatan her zaman ki gibi abd ,ateşkesin içindede yine onlar var, o yüzden bir abd başarısı yok. Zaten abd ve İTrail olmasa dünyada savaş olmaz. 30 1 Yanıtla
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