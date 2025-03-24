İmamoğlu'nun tutuklanmasına Avrupa'dan tepkiler ne oldu? - Son Dakika
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İmamoğlu'nun tutuklanmasına Avrupa'dan tepkiler ne oldu?

İmamoğlu\'nun tutuklanmasına Avrupa\'dan tepkiler ne oldu?

Avrupa Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'yi hem Avrupa Konseyi üyesi hem de AB aday ülkesi olarak "demokratik değerlere sahip çıkmaya" çağırdı.

24.03.2025 21:27
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Avrupa Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'yi hem Avrupa Konseyi üyesi hem de AB aday ülkesi olarak "demokratik değerlere sahip çıkmaya" çağırdı.

Komisyon sözcüsü Guillaume Mercier, "Belediye Başkanı İmamoğlu ve protestocuların tutuklanması, Türkiye'nin köklü demokratik geleneklerine bağlılığına ilişkin soruları gündeme getiriyor." ifadesini kullandı.

Mercier, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Avrupa'ya bağlı kalmasını istiyoruz, ancak bunun için demokratik norm ve uygulamalara açık bir bağlılık gerekiyor" dedi.

Almanya da İmamoğlu'nun tutuklanmasını kınadı ve gelişmeleri "büyük endişeyle" takip ettiğini söyledi.

Başbakan Olaf Scholz'un sözcüsü Steffen Hebestreit bir basın toplantısında, "İstanbul belediye başkanının tutuklanması ve görevden alınması kesinlikle kabul edilemez. Bunun çok hızlı ve şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekiyor." dedi.

Fransa dışişleri bakanlığının İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, tutuklama "demokrasiye ciddi bir saldırı" olarak nitelendirildi.

İtalya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı güncellemesi

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelledi ve vatandaşlarına "İstanbul Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve ardından gösterilerin yasaklanması sonrası, ihtiyati tedbirlerin alınması ve yerel yetkililerin açıklamalarına sıkı sıkıya uyulması" uyarısı yaptı.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı da Türkiye'de son günlerde yaşananlardan dolayı "çok endişeli" olduklarını belirtti.

Pazartesi günü Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde uluslararası basın mensuplarıyla buluşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli, İmamoğlu'nun tutuklanması, gösteri yasakları ve 1000'den fazla kişinin gözaltına alınması hakkında İtalyan hükümetinin pozisyonunun sorulması üzerine "Elbette çok endişeliyiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye İtalya'nın NATO'daki önemli bir müttefiki ve İtalya için büyük bir ekonomik partner. Ayrıca Türk halkına çok yakınız, derin bir dostluğumuz var. Bu nedenle çok endişeliyiz ve çok üzgünüz. Çatışma değil, diyaloğun hakim gelmesini umuyoruz."

İtalya'da muhalefet partilerinden hükümete, Türkiye'de yaşananlar konusunda sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştiriler geliyordu.

Son olarak Yeşil Avrupa Partisi eş başkanı ve milletvekili Angelo Bonelli 24 Mart Pazartesi sabahı yayımladığı açıklamada, 'Türkiye'de yaşananlar demokrasiye çok sert bir darbe indirdi" dedi.

Bonelli, "İstanbul Belediye Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş muhalifi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında İtalyan hükümetinin söyleyecek bir şeyi var mı? Türkiye bir NATO ülkesi ancak İtalyan hükümeti, ülkede köklü bir yere sahip olan baş muhalifinin ortadan kaldırılması karşısında sessiz kalıyor" eleştirisi yaptı.

Yaşayan İtalya Partisi dışişleri sorumlusu senatör Ivan Scalfarotto da geçen hafta İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltı kararının ardından yaptığı açıklamada, "İtalyan hükümeti Roma'daki Türk büyükelçisini çağırmak da dahil olmak üzere sesini duyurmalıdır" dedi.

Scalfarotto, İmamoğlu vakasını "Totaliter rejimlerdeki muhaliflerin başına gelen budur ve Türkiye'de de demokratik özgürlüklere yönelik daha fazla baskıya tanık oluyoruz ve maalesef uluslararası iklim de bunu açıkça destekler görünüyor" yorumunu yaptı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İmamoğlu'nun tutuklanmasına Avrupa'dan tepkiler ne oldu? - Son Dakika

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