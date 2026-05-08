İngiltere, Galler ve İskoçya Seçim Sonuçları

08.05.2026 23:49
Reform UK, İngiltere'de büyük kazanımlar elde ederken, İşçi Partisi Galler'de tarihi bir yenilgi yaşadı.

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden İngiltere, İskoçya ve Galler'deki yerel seçimlerin sonuçları büyük ölçüde belli oldu.

Reform Partisi (Reform UK), İngiltere'deki seçimlerde İşçi Partisi ve Muhafazakârlardan çok sayıda belediye aldı.

Galler ve İskoçya'daki parlamento seçimlerinden de sonuçlar gelmeye devam ediyor. Buna göre İşçi Partisi'nin Galler'de tarihi bir yenilgiye uğraması beklenirken, İskoç Ulusal Partisi (SNP) İskoçya'da zafer ilan ediyor.

İskoçya, Galler ve İngiltere'deki 136 yerel yönetimde yapılan bu oylamalar, 2024 seçimlerinden bu yana yapılan en büyük seçimler niteliğinde ve İşçi Partili Keir Starmer'ın başbakanlığının sınavı olarak görülüyor.

Şu ana kadar öne çıkan gelişmeleri ve bundan sonra neler beklendiği derledik.

Reform UK büyük bir zafer kazanıyor

Reform UK, şimdiye kadar yaklaşık 1000 belediye meclisi sandalyesi kazanarak, geçen yıl belediyelerdeki yükselişinin ardından başarısını sürdürdü.

Nigel Farage'ın partisi, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Sunderland ve Barnsley de dahil olmak üzere eski İşçi Partisi kalelerinde büyük kazanımlar elde etti ve yarım yüzyıllık İşçi Partisi yönetiminin ardından bu bölgelerde belediye meclislerinin kontrolünü ele geçirdi.

Reform UK ayrıca Muhafazakârların güçlü olduğu yerlerde de kazanımlar elde ederek, Newcastle-under-Lyme, Suffolk ve Essex'in kontrolünü ele geçirdi. Bu bölgeler, altı kadar gölge bakanın parlamentodaki seçim bölgeleri.

Reform, Londra'daki Havering belediyesinin kontrolünü de kazanarak, partiye başkentteki ilk zaferini getirdi.

İşçi Partisi Galler'den silindi

İşçi Partisi, 100 yılı aşkın bir süredir ilk kez Galler'i kaybederek tarihi bir yenilgi yaşadı.

Milliyetçi Plaid Cymru, Galler parlamentosu Senedd'de 43 sandalye kazandı ancak çoğunluğu sağlayamadı. Senedd'de 96 sandalye için oy kullanıldı.

Reform UK, 34 sandalye ile ikinci sırada yer aldı; bu sonuç, partinin Galler'deki seçimlerde önemli bir kazanım elde ettiğini gösteriyor.

İşçi Partisi artık Senedd'de üçüncü sırada bulunuyor ve 2024'ten bu yana İşçi Partili Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Eluned Morgan, sandalyesini kaybetti.

Yeşil Parti şimdiye kadar iki sandalye kazandı; bu, 1999'da kuruluşundan bu yana Senedd'deki ilk temsilleri oldu.

Muhafazakârlar ağır kayıplar yaşarken, Liberal Demokratlar şu ana kadar tek sandalyelerinin ötesine geçemedi.

İşçi Partisi İngiltere'de de ağır kayıplar yaşıyor

İşçi Partisi, ülke genelinde yüzlerce sandalye kaybetti; ancak şu ana kadarki sonuçlara göre Londra'daki kayıpları, partinin diğer geleneksel kalelerindeki kadar ağır olmadı.

İşçi Partisi, Londra'nın doğusundaki Thurrock'un kontrolünü Reform UK'e kaptırdı. Nigel Farage'ın partisindeki yükseliş, Redditch, Hartlepool, Tameside, Hyndburn ve Cannock Chase de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde de İşçi Partisi'nin kontrolü kaybetmesine yol açtı.

Ayrıca, Yeşiller'in kazanımlar elde ettiği Cambridge Belediye Meclisi'nin ve hem Yeşillerden hem de Reform UK'den gelen kazanımların baskısı altında kaldığı Leeds'in kontrolünü de kaybetti.

Başbakanın arka bahçesi olarak görülen Kuzey Londra'daki Camden bölgesinde, İşçi Partisi 16 belediye meclisi sandalyesini kaybetmesine rağmen iktidarı elinde tutmayı başardı; bu sırada Yeşiller 10 sandalye kazandı.

SNP İskoçya'da beşinci kez seçim kazanıyor

Sandalyelerin yaklaşık yarısı açıklanmışken, BBC İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) seçimi beşinci kez kazanacağını, ancak genel çoğunluğa ulaşamayacağını öngörüyor.

İskoçya İşçi Partisi, SNP'den iki seçim bölgesi aldı.

İskoç Yeşiller şimdiye kadar iki sandalye kazandı; Edinburgh'da SNP bakanı Angus Robertson'ı koltuğundan etti ve Glasgow'da eski SNP lideri Nicola Sturgeon'ın eski seçim bölgesini aldı.

İskoç Muhafazakârlar, ikinci parti konumlarını koruyamayacaklarını kabul ediyor.

Liberal Demokratlar SNP'den iki sandalye aldı; ancak partinin geleneksel kalesi olan Shetland'daki sandalyeyi İskoç milliyetçilerine kaptırdı.

Muhafazakârlar zorda

İlk sonuçlara göre Muhafazakârlar, Westminster'ın kontrolünü İşçi Partisi'nden geri aldı ve Wandsworth Belediye Meclisi'nde yeniden en büyük parti olma yolunda.

Daha önce Londra'daki kaleleri olarak görülen iki belediyedeki bu sonuçlar, muhalefet için zayıf olan genel görünümde nadir olumlu gelişmeler olarak kaldı.

Muhafazakârlar, Brentwood ve North East Lincolnshire gibi yerlerde Reform UK'e sandalye kaptırdı; ayrıca 1997'den bu yana ilk kez Hampshire'da da belediye meclisinin kontrolünü kaybetti.

Suffolk ve Essex'in kontrolünü Reform UK'e kaptıran Muhafazakârlar, Reform UK'in sandalyelerin neredeyse yarısını kazandığı Norfolk'un kontrolünü de kaybetti.

Bu arada, Surrey ve Sussex de dahil olmak üzere İngiltere'nin güneyindeki bazı bölgelerde Muhafazakârlar, Liberal Demokratlardan gelen bir meydan okumayla karşı karşıya.

Yeşiller Londra'da iki belediye başkanlığı kazandı

Yeşil Parti, Londra'nın Hackney ve Lewisham bölgelerinde ilk kez seçilmiş belediye başkanlıklarını kazandı ve Londra dışındaki Waltham Forest'ın kontrolünü İşçi Partisi'nden aldı.

Başkent dışında ise partinin en iyi sonucu, belediye meclisinin kontrolünü İşçi Partisi'nden aldığı Norwich'te ve daha önce hiçbir partinin kontrolünde olmayan Hastings'te geldi.

Ayrıca Salford, Oxford, Southampton ve Exeter gibi yerlerin yanı sıra, belediye meclisindeki 32 sandalyeden 17'sini kazandığı Manchester'da çıkış yaptı.

Liberal Demokratlar için karma tablo

Liberal Demokratlar için şimdiye kadar sonuçlar karma bir tablo ortaya koydu.

Parti, zaten en büyük parti olduğu Stockport ve Portsmouth'un kontrolünü kazanarak İşçi Partisi'nden sandalye aldı; ayrıca Londra'nın güneybatısındaki iki güçlü kalesi olan Sutton ve Richmond-upon-Thames'te de kazanımlar elde etti.

Ancak Hull şehrinde Reform UK'nin elde ettiği kazanımlar, Liberal Demokratların belediye meclisinin kontrolünü kaybetmesine yol açtı.

Muhafazakârların yönettiği Hampshire'ın kontrolünü kazanma umutları da vardı, ancak Reform UK'in yükselişi nedeniyle, Liberal Demokratlar kazançlar elde etmiş olsalar da, burada hiçbir parti genel çoğunluğu sağlayamadı.

Kaynak: BBC

